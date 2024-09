“È la fotografia del fallimento”, Criscitiello scatenato contro la Juventus

Michele Criscitiello si lascia andare ad uno sfogo e provoca la Juventus dopo le immagini virali: ecco che cosa sta succedendo.

Da qualche ora circola in rete un’immagine particolare, che mostra i calciatori della Juve Next Gen militante in Serie C costretti a dormire in aeroporto a causa di alcuni disservizi. La formazione allenata da Montero ha giocato domenica in Sicilia contro il Trapani, pareggiando 1-1. A seguito del match, l’intera squadra si è recata in aeroporto con volo programmato alle 23:15. Purtroppo, il volo è stato prima posticipato alle 2 di notte, per poi subire ulteriori ritardi. L’aereo con la Juve Next Gen ha lasciato l’isola solo alle 9 di questa mattina.

L’immagine dei calciatori di Serie C lasciati dormire sul pavimento dell’aeroporto hanno chiaramente fatto il giro dei social. E il giornalista di Sportitalia non riesce a capacitarsene. Infatti, Michele Criscitiello ha lanciato una provocazione alla Juventus, società importante che avrebbe potuto gestire diversamente la situazione.

“Questa è la fotografia del fallimento delle squadre B – spiega Criscitiello facendo riferimento a tutte le formazioni giovanili delle società di Serie A che militano anche nelle serie minori – Se sei la Juventus e giochi in Serie C non puoi avere un’organizzazione da Serie C. Fai milioni di plusvalenze grazie alla squadra B, puoi permetterti un charter: andata e ritorno sono 30 mila euro a partita”.