“Alla lunga diventerà titolare!”: il Pampa Sosa non ha dubbi

Roberto Sosa, ex calciatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Tele A soffermandosi sulla squadra azzurra ed uno dei calciatori della rosa di Conte.

Col tempo Antonio Conte sarà chiamato a plasmare un undici titolare che possa essere riproposto più volte nel corso della stagione, in modo da creare amalgama e sinergia tra i giocatori. Certo, è un bene avere dei ricambi ed applicare un turnover intelligente, ma che l’allenatore possa avere un’ossatura ben solida, questo rappresenta con ogni probabilità un obiettivo.

C’è già chi probabilmente gode di una posizione importante che gli permetterà di vestire la maglia da titolare più volte nel corso dei mesi: da Lukaku a Kvara, passando per Buongiorno e Meret, ed ancora Rrahmani e Di Lorenzo, mentre per gli altri ci sarà da sudare per convincere l’allenatore.

L’idea del Pampa Sosa sull’attacco del Napoli

Roberto Sosa, che la maglia del Napoli l’ha vestita con grande orgoglio quando Aurelio De Laurentiis era da poco diventato presidente, ha parlato ai microfoni di Tele A soffermandosi in particolare su due calciatori, Matteo Politano e David Neres, cercando di dare la sua chiave di lettura su chi dei due potrebbe diventare il titolare.

“Politano-Neres? Io confermerei Politano, anche se Neres alla lunga si prenderà il posto“, ha detto Sosa. “E’ arrivato da poco, c’è l’ambientamento, la lingua, ha subito un episodio e non voglio tornarci ma crea qualche problema, quindi aspetterei qualche partita. Alla lunga il tridente sarà Kvara, Lukaku e Neres”, le parole del Pampa.