Conte: “Scudetto? Dobbiamo fare i fatti”, svelato perché ha accettato il Napoli!

Antonio Conte si racconta in una lunga intervista e svela i motivi e gli obiettivi che l’hanno portato ad accettare l’incarico di nuovo allenatore del Napoli.

Il Napoli ha cominciato un nuovo percorso con Antonio Conte. L’allenatore salentino è stato scelto per rilanciare il progetto del club azzurro, dopo il deludente decimo posto ottenuto lo scorso anno in Serie A. Il tecnico, a sua volta, dopo un periodo di pausa durato circa un anno e mezzo.

Conte ha così rilasciato un’intervista ai canali ufficiali della Serie A in cui ha spiegato i motivi che l’hanno portato ad accettare l’offerta del Napoli e gli obiettivi che si è prefissato. Ecco quanto evidenziato:

Perché ho scelto Napoli? Era una sfida avvincente, un’opportunità importante per me di vivere una città che è meravigliosa, con tifosi passionali, che vivono per il calcio . Si alza e va a dormire col calcio in testa. È una sfida difficile, questo è fuori dubbio, ma penso di essere nel pieno della mia maturità per affrontarla. Ci vuole tanta energia, forza, tanto entusiasmo. Napoli è una bellissima piazza e molto esigente “.

“Mi mancava il calcio. Ogni tanto abbiamo bisogno di staccare la spina. Chi vive il calcio come me, con grande passione, dando al calcio tantissime ore, ogni tanto si deve fermare per recuperare prima della nuova esperienza. Ora sono con grande energia sono molto carico.

Al tecnico viene fatto poi notare di essere particolarmente bravo nel rilanciare squadre in difficoltà:

L’aspetto determinante per entrare nella testa dei giocatori? Deve sparire l’io, l’egoismo, dobbiamo parlare del noi. Col singolo non vai da nessuna parte . La squadra ti porta a vincere o a perdere. Certo i giocatori di talento vanno esaltati ma sempre per il bene e il rispetto della squadra. Il noi deve essere alla base di tutto. Bisogna eliminare i giocatori che pensano con l’io perché io non ci vado d’accordo”.

“La mia storia dice questo. La mia storia dice che sono arrivato sempre in situazioni in cui non ho mai trovato una macchina pronta. Sono sempre salito su auto da resettare e da preparare bene magari partendo in quarta, quinta fila per poi cercare di migliorare e sovvertire i pronostici.

Poi, nel corso dell’intervista rilasciata ai canali ufficiali della Serie A, Antonio Conte fa un passaggio sul motto da lui stesso lanciato “Amma fatica“:

“Me lo porto dietro. Ricordo bene che i giornalisti inglesi alla mia prima conferenza al Chelsea non so quante volte contarono le parole lavoro e lavorare, rimasero sorpresi. Solo il lavoro ti porta al successo. Dobbiamo essere bravi, disciplinati, senza mollare. Alla fine sicuramente saremo migliori”.

Dopodiché si sofferma con il rapporto avuto con i vari presidenti con cui ha lavorato in passato, oltre al proprietario del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Ecco quanto evidenziato:

“La storia è importante in generale, a volte ci può essere un po’ di polvere sopra ma se la pulisci la storia emerge e ti può dare una grossa mano. Ho avuto il piacere di avere due presidenti giovani come Agnelli e Zhang che prima di me non avevano mai vinto. Abbiamo vinto la storia insieme. De Laurentiis invece ha già vinto uno scudetto. Con la mia competenza cercherò di fare bene. Poi sapete che ne vince una sola e le altre competono.

Infine non può mancare un passaggio sugli obiettivi stagionali e sullo scudetto:

La difesa? L’Inter ha vinto lo scudetto con la miglior difesa. Difficilmente chi vince non concede tanto. Bisogna avere sempre la prima miglior difesa o primo, secondo miglior attacco. Bisogna essere molto equilibrati. Non puoi essere decima come gol concessi e prima come gol fatti. Non c’è equilibrio e non vincerai niente.

Come vorrei fosse ricordato il mio Napoli? L’importante è emozionare le persone dando tutto, così la gente si ricorda di te. Un domani si può arrabbiare se cambi squadra, il tifoso è un po’ particolare, ma dobbiamo dare tutto per la maglia e per il club.

Percorso più lungo di tre anni? Questo non posso dirlo. Tanti allenatori dicono che dopo tre anni bisogna cambiare o tutti i calciatori o l’allenatore. Lo dice chi ha fatto la storia del calcio. Detto questo, inizi un ciclo e speri possa durare il più a lungo possibile perché quando ci lavori bene lasci strutture importanti e quindi più riesci a stare più prendi i benefici del lavoro fatto negli anni. Quando lasci, lasci una bella eredità agli altri.

Favorita per lo scudetto? Non mi interessa, non ho voglia di fare griglie. Stiamo cercando di ricostruire qualcosa di importante. Non entro nei discorsi dei favoriti. Dobbiamo parlare poco e fare tanti fatti che si fanno sul campo in settimana ogni giorno e dando il massimo”.