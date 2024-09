Osimhen-Chelsea, rivelazione a sorpresa di Obi Mikel: “Era tutto fatto! C’è stato un problema”

Victor Osimhen è stato ad un passo dal Chelsea: era tutto fatto, la rivelazione in queste ore ha spiazzato i tifosi. Ecco cosa è successo.

Che il Chelsea stesse cercando il modo di mettere le mani su Victor Osimhen, era un qualcosa di ormai assodato: la squadra inglese ha monitorato per mesi l’attaccante nigeriano, provando a scardinare il muro alzato da Aurelio De Laurentiis con la clausola rescissoria da 130 milioni di euro. Nessuno si è presentato alla corte del presidente per pagare quella cifra, e cosi si è andati su una soluzione alternativa: il passaggio al Galatasaray, in prestito e senza alcuni tipo di introito economico per il Napoli se non il mancato pagamento dell’ingaggio del bomber.

Una pista che si è aperta proprio negli ultimi giorni e che ha risolto quello che sarebbe potuto diventare un problema serio come tenere in tribuna un giocatore cosi importante come Osimhen. Il Napoli nei prossimi mesi lavorerà per cercare di trovare un’altra soluzione in grado di dare valore alla cessione di Victor, magari sfruttando anche l’allungamento del contratto annunciato attraverso un tweet ufficiale.

Il Galatasaray come ‘ultima spiaggia’, con diversi club importanti che si sono avvicendati nella speranza di mettere le mani sull’ex attaccante del Lille. Il Paris Saint Germain, certo, cosi come la Saudi Pro League ed ancora club di Premier, su tutti – come detto – proprio il Chelsea.

Osimhen-Chelsea, la rivelazione di Obi Mikel: era tutto fatto!

Londra stava per diventare la nuova casa di Victor Osimhen: è questo che ha rivelato in queste ore un ex calciatore del Chelsea, Obi Mikel, che ai microfoni di ‘Obionepodcast’, ha svelato quella che era una trattativa ormai conclusa: “Victor Osimhen era molto vicino ad unirsi al Chelsea. Eravamo molto, molto vicini. Eravamo a pochi istanti dal concludere questo affare… ma erano solo alcuni piccoli problemi, piccoli problemini, che semplicemente non siamo riusciti a superare”, ha detto l’ex calciatore del Chelsea.

“Le visite mediche non potevano essere fatta altrettanto bene. Anche se avessimo concluso l’affare, era troppo tardi. Ma so esattamente – ha detto Obi Mikel – dove ci siamo fermati. Se alla fine, sai, diciamo, a gennaio o in qualsiasi altro momento, dovessimo riprendere, so esattamente dove siamo e da dove dobbiamo ripartire”, ha detto l’ex Chelsea.

Parole che chiaramente svelano un aspetto molto particolare di quelle che sono state le ultime settimane di Osimhen a Napoli: il nigeriano poteva concretamente diventare un nuovo giocatore del Chelsea se, come raccontato da Obi Mikel, non avesse trovato tutta una serie di problematiche che hanno bloccato l’affare.