Novità Mario Rui, c’è l’idea rescissione del contratto: richiesta assurda al Napoli

In casa Napoli si prova ancora a piazzare gli ultimi esuberi rimasti in rosa, Mario Rui ha avanzato una richiesta molto particolare agli azzurri.

La sosta per le Nazionali è l’occasione propizia per i vari club di calcio per fare il punto della situazione post calciomercato. Alcune società non sono riuscite a raggiungere tutti gli obiettivi prefissati: in tal senso anche il Napoli ha avuto qualche difficoltà. Già, perché soprattutto nelle cessioni i partenopei hanno riscontrato complicazioni, tant’è che Victor Osimhen alla fine è stato ceduto solo in prestito al Galatasaray.

C’è chi invece non è mai partito da Napoli, nonostante fosse fuori dai progetti tecnici del club. È il caso di Mario Rui, finito addirittura fuori dalla lista Serie A e dunque inutilizzabile fino a gennaio. Il terzino mancino è rimasto ai margini della squadra, con Antonio Conte che ha chiarito come il giocatore non facesse parte del suo progetto tecnico. Eppure, nel corso dell’ultima sessione di calciomercato, Mario Rui non ha accettato nessuna delle proposte arrivate al suo agente, Mario Giuffredi. Almeno sette squadre avevano chiesto il portoghese, che però ha rifiutato qualsiasi destinazione, pur consapevole che sarebbe rimasto fuori squadra.

Ultime notizie Napoli, la richiesta di buonuscita di Mario Rui per risolvere il contratto

Anche dopo la chiusura dei mercati europei dei campionati più importanti, c’era stata la possibilità di cederlo, in particolare all’Istanbul Basaksheir in Turchia. Anche questa destinazione è però stata rifiutata dal calciatore. Ecco perché nelle ultime ore si è fatta avanti una nuova possibilità, ovvero quella di risolvere il contratto in scadenza al 30 giugno 2026. Come riportato dall’edizione odierna de Il Roma, l’accordo è decisamente lontano. Il motivo? Una richiesta esorbitante da parte del calciatore: ben 6 milioni di euro di buonuscita.

L’offerta non sarà mai accettata da De Laurentiis, che a quel punto preferirebbe tenere il giocatore fuori rosa piuttosto che riconoscergli una cifra così alta. Ricordiamo che il portoghese ha un contratto per altre due stagioni con il Napoli, con un ingaggio da circa 2 milioni di euro l’anno.

Al momento non sembrano esserci i margini per chiudere un accordo tra le parti. La volontà di Mario Rui sarebbe quella di tornare a giocare in Portogallo, ma nessuno dei top club lusitani ha avanzato una proposta per il suo acquisto. Il fatto di aver rifiutato tutte le offerte arrivate – riporta ancora Il Roma -, potrebbe portare anche alla separazione con il suo storico agente, Mario Giuffredi.