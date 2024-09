Mercato Napoli, l’ex dirigente rivela: “Acquisto vicinissimo a gennaio”

L’ex direttore sportivo svela un’importante retroscena di calciomercato sul Napoli e un acquisto degli azzurri sfumato a gennaio.

Dopo la scorsa stagione si è conclusa nel peggiore dei modi per il Napoli, che ha chiuso il campionato di Serie A al decimo posto in classifica. Mai una squadra campione in carica aveva ottenuto un risultato così deludente nella storia del campionato italiano. Per questo motivo il presidente Aurelio De Laurentiis ha voluto rivoluzionare tutto il comparto tecnico, affidando la direzione sportiva a Giovanni Manna e, soprattutto, nominando Antonio Conte nuovo allenatore.

Una mossa che ha portato a cambiare anche tanti calciatori in sede di calciomercato. Uno dei reparti più modificati è stato quello difensivo, con gli arrivi di Buongiorno dal Torino per ben 35 milioni di euro più bonus, Rafa Marin acquistato per 12 milioni di euro dal Real Madrid, oltre che Leonardo Spinazzola prelevato a parametro zero dopo l’addio alla Roma in estate.

Nehuen Perez vicino al Napoli a gennaio, arriva la conferma di Balzaretti

Eppure Antonio Conte poteva ritrovarsi anche un altro centrale difensivo in rosa. A rivelarlo è stato l’ex direttore sportivo dell’Udinese, Federico Balzaretti, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli e parlando di un affare praticamente definito tra i friulani e i partenopei, poi sfumato sul più bello. Ecco quanto evidenziato:

“Samardzic? L’Inter era molto avanti, aveva fatto anche le visite mediche con i nerazzurri. Perez al Napoli molto più vicino rispetto a Samardzic però sappiamo tutti com’è andata a finire”.

Dunque Neheun Perez era davvero stato a un passo dal Napoli, con gli azzurri che avevano praticamente definito il suo acquisto per circa 17 milioni di euro dall’Udinese, salvo poi cambiare idea e bloccare il trasferimento negli ultimi step della trattativa. Il centrale argentino fu a lungo inseguito dalla società partenopea, che alla fine decise di non affondare il colpo. Al tempo sulla panchina del Napoli sedeva Walter Mazzarri, che a prescindere dai risultati non sarebbe rimasto in azzurro. Motivo che spinse il presidente De Laurentiis a non effettuare l’investimento per non ritrovarsi un calciatore pagato tanto in rosa, che magari poi avrebbe dovuto essere rivalutato dal nuovo allenatore.

Più distante di quanto si pensasse, invece – riferisce ancora Balzaretti a Radio Kiss Kiss Napoli -, il possibile trasferimento di Lazar Samardzic all’ombra del Vesuvio. Il serbo ha comunque cambiato squadra in questa sessione di calciomercato, passando all’Atalanta.