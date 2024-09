Kvara-Osimhen al PSG, spunta l’offerta rifiutata da De Laurentiis: i dettagli

Un’offerta davvero importante, rifiutata da Aurelio De Laurentiis: è emerso tutto in queste ore, riguarda il PSG ed il duo Kvara-Osimhen.

Che Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen fossero fino ad un paio di anni fa due giocatori centrali all’interno del progetto Napoli, era un aspetto lampante e sotto gli occhi di tutti. Entrambi sono stati protagonisti dello Scudetto, entrambi hanno trascinato la squadra nei momenti di difficoltà, entrambi hanno raggiunto un valore in termini economici davvero molto importante. Aurelio De Laurentiis sperava di poter vendere il nigeriano per una cifra di 130 milioni di euro (il valore della clausola rescissoria), anche se alla fine nessuno si è presentato alla corte azzurra per pagare quei soldi.

Ed ecco che ci si è trovato a dover ripiegare su soluzioni alternative, come la cessione di Osimhen al Galatasaray, in prestito senza alcuni diritto o obbligo; il Napoli ha dovuto sposare una soluzione che ovviamente non porta valore economico alle casse del club (per il momento), ma al tempo stesso permette di non svalutare il giocatore che altrimenti sarebbe rimasto in tribuna almeno fino alla prossima finestra di mercato (se non di più), rischiando di abbassare in maniera troppo importante il prezzo del cartellino.

Osimhen al Galatasaray, Kvaratskhelia ancora al Napoli: anche sul georgiano si è chiacchierato tanto, anche a causa di alcuni episodi non particolarmente piacevoli come i mal di pancia dell’agente o anche del papà di Khvicha. Col passare delle settimane le cose sembra abbiano assunto una forma molto diversa, considerando anche adesso addirittura per il georgiano si parla di rinnovo di contratto.

Kvara-Osimhen, il PSG aveva messo sul piatto un’offerta importante: ecco a quanto ammontava

Due destini diversi, quelli di Victor e di Khvicha, che avrebbero potuto seguire la stessa strada. Si, perchè il Paris Saint Germain negli scorsi mesi e stato accostato diverse volte ad entrambi, testimonianza di quanto il club francese covasse davvero un interesse importante. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, la società parigina avrebbe addirittura formulato una vera e propria offerta per prendere entrambi.

Ben 210 milioni di euro sono stati messi sul piatto dal PSG per prendere Kvara ed Osimhen: la proposta, come raccontano la realtà attuale, è stata rifiutata da Aurelio De Laurentiis che evidentemente ha sempre valutato solo il nigeriano almeno 130 milioni di euro. Per Kvara, tra l’altro, era pronto un contratto da 11 milioni di euro netti a stagione.