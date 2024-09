De Laurentiis festeggia 20 anni di presidenza: vuole assolutamente realizzare un progetto per il Napoli!

Aurelio De Laurentiis festeggia il ventennale da presidente della SSC Napoli, vuole regalare un nuovo progetto ai tifosi.

La sosta per le Nazionali è l’occasione giusta per i vari club di calcio di fare il punto della situazione e impostare progetti per il futuro. Anche al Napoli si lavora in tal senso e, mentre lo staff tecnico, con a capo il mister Antonio Conte, sta preparando la ripresa del campionato con la sfida al Cagliari, la società sta mettendo le basi per il futuro.

In particolare il presidente Aurelio De Laurentiis ha vari progetti in mente da realizzare, soprattutto in questa annata, visto che il 10 settembre 2004 festeggerà il ventennale alla guida del club partenopeo. Il numero uno azzurro vuole infatti ampliare i progetti per migliore le possibilità della società. Il più importante è ovviamente legato allo stadio Maradona.

Ultime notizie Napoli, De Laurentiis a lavoro con Manfredi per la concessione dello stadio Maradona

L’intenzione – riporta l’edizione odierna de Il Mattino – è quella di ricevere la concessione dell’impianto dal sindaco della città di Napoli, Gaetano Manfredi. Il tutto dovrebbe essere realizzato in breve tempo, anche perché per il Maradona in particolare c’è una corsa contro il tempo da vincere. Così com’è oggi, l’impianto non sarebbe infatti tra quelli selezionabili per il campionato europeo del 2032. Servono interventi urgenti che il presidente De Laurentiis sarebbe pronto a finanziare, ma, appunto, solo con una concessione dello stadio.

Altro discorso invece è quello che riguarda il centro sportivo e prossima casa del Calcio Napoli. Il club dovrà gioco forza lasciare il Training Center di Castel Volturno entro la fine del prossimo anno, ecco perché la dirigenza (e in particolare il presidente Aurelio De Laurentiis, ndr) è impegnata nella ricerca dell’area adatta. Varie le soluzioni studiate a al vaglio della società, con Afragola una delle aree più interessanti, anche per la vicinanza alla stazione ferroviaria e i collegamenti con l’autostrada e le strade provinciali.

Chiaro che per una società come il Napoli, avere uno stadio di proprietà (o in questo caso dato in concessione per un lungo periodo, ndr), avrebbe un’importanza capitale. La possibilità anche di avere introiti dall’impianto e migliorare così anche le finanze del club. Così come anche un centro sportivo di proprietà permetterebbe un migliore sviluppo del settore giovanile azzurro. La volontà del presidente De Laurentiis è chiara: il suo ventesimo anno alla guida del Napoli potrebbe rappresentare un punto di svolta.