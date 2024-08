“Osimhen furioso!”: mercato Napoli, spunta la reazione del bomber in queste ore

La situazione legata a Victor Osimhen è ancora intrisa di mistero e dubbi. Spunta la reazione del giocatore proprio in queste ore.

La cessione di Victor Osimhen non si è ancora sbloccata, ed ora sembra sempre più difficile riuscire ad arrivare ad una quadra definitiva. L’attaccante nigeriano resta a Napoli, almeno per il momento. Difficile capire se le ultime ore di mercato saranno propedeutiche ad uno sbloccarsi di quello che potrebbe rivelarsi un futuro amaro per il bomber, almeno nell’immediato.

La trattativa con l’Al-Ahli sembra essere definitivamente tramontata, cosi come sono fredde le piste legate a Chelsea e Paris Saint Germain, ultime squadre europee accostate al giocatore nel corso delle ultime settimane. Se le cose dovessero restare cosi, il giocatore non si muoverà da Napoli e rischia di restare fuori rosa per i prossimi mesi.

Mercato Napoli, Osimhen furioso: spunta la reazione

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato della situazione: “Victor Osimhen è furioso verso il Napoli, il rapporto è completamente finito”, ha detto il giornalista. Parole che lasciano intravedere difficoltà lampanti anche nel rapporto tra club e giocatore.

“Fatemi essere onesti, non potete credere a cosa sta succedendo. Non posso dirvi molto, mi dispiace. Follia totale. Pazzia. La situazione tra Napoli e Osimhen è completamente distrutta, ma davvero. Non penso ci siano chances di sistemare quello che è successo in maniera normale”, ha ancora detto Romano.