Accordo raggiunto e cessione più vicina: addio Napoli ad un passo

Il giocatore del club partenopeo sembra sempre più vicino a lasciare la squadra. Le ultime riguardo la possibile cessione.

Sono giorni roventi questi ultimi di mercato per il club azzurro e Giovanni Manna è al lavoro senza sosta. L’obiettivo è completare la rosa di Antonio Conte e regalargli nuovi colpi già prima del match contro il Bologna. La società ha le idee chiare ma c’è la consapevolezza che servono anche cessioni, la squadra – tra l’altro senza coppe – non può permettersi acquisti extra large.

Come riporta il giornalista Nicolò Schira il club azzurro sta lavorando alle cessioni ed uno dei papabili all’addio è Michael Folorunsho, giocatore ormai in rottura con Conte e in uscita come diversi giocatori azzurri. Folorunsho non è stato convocato dal Napoli per le prime uscite stagionali e sulle sue tracce c’è il forte interesse della Lazio del suo mentore Baroni.

Napoli, Folorunsho verso la Lazio

Come riporta il giornalista Schira Folorunsho ha raggiunto un accordo per il nuovo contratto con la Lazio e Claudio Lotito è pronto ad accontentare il suo tecnico. Per lui è pronto un nuovo contratto fino al 2029 e le parti sono al lavoro. Più difficile invece trovare l’accordo tra Napoli e Lazio.

Il club azzurro chiede 15 milioni di euro mentre la Lazio non va oltre i 12 e ci sono divergenze anche sulla formula con gli azzurri che preferirebbero la cessione a titolo definitivo e il club biancoceleste che offre invece un prestito con obbligo di riscatto. Insomma si lavora alla cessione e quel che è certo è che Folorunsho è sempre più vicino all’addio al Napoli.