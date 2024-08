Rrahmani a Radio CRC: “Con Conte lavoro duro, l’ha fatto per noi! Modulo? Siamo pronti a tutto”

Le parole di Amir Rrahmani a pochissime ore dalla prima sfida di campionato col il Verona. Le sue parole ai microfoni di Radio CRC.

Amir Rrahmani ha parlato ai microfoni di Radio CRC, emittente regionale esclusiva del club partenopeo. Il difensore ha toccato diversi temi legati al Napoli quando manca ormai pochissimo alla prima di campionato contro il Verona: “Stiamo lavorando per il debutto in campionato, penso che siamo tutti pronti. Ho giocato un anno al Verona, è una partita contro una ex squadra, ma non conta niente. Tutte le partite io punto a vincere”, ha detto Rrahmani.

Il difensore azzurro ha parlato anche di quelli che sono stati gli allenamenti con Conte: “Abbiamo fatto allenamenti duri con mister Conte, ma l’ha fatto per noi. Vuole che siamo preparati e pronti ad affrontare bene tutte le partite di campionato e di coppa. Noi lavoriamo come una squadra, tutti insieme”, le sue parole.

Poi il modulo: “Il passaggio dalla linea a 4 a quella a 3? Noi giocatori siamo sempre pronti a fare tutto, anche a cambiare modulo. Abbiamo lavorato un mese intero su questo aspetto, perché dobbiamo imparare come si muovono i compagni e come muoverci con e senza la palla. Abbiamo avuto un mese per lavorarci e penso che ora siamo pronti”, ha detto Rrhamani.

Napoli, Rrahmani a Radio CRC: dai nuovi compagni al suo ruolo in difesa

“Buongiorno e Marin? Siamo davvero un bel gruppo fatto di bravi ragazzi. Si sentono già come a casa loro. Hanno caratteristiche diverse, sono tutti e due bravi e ci aiuteranno perché il campionato è lungo e servono tanti giocatori”, ha detto ancora Rrahmani a Radio CRC.

Il difensore risposto ancora ad alcune domande a quella che è la sua esperienza in quel di Napoli, dal passato ad oggi: “Leader della difesa? Siamo tanti i leader in questa squadra, perché molti siamo qui da tanti anni, ma ogni giocatore deve sentirsi importante all’interno della squadra. Il gol a cui sono più affezionato? Tutti i gol che ho fatto sono stati importanti. Quello che mi piace più ricordare è quello contro la Juventus quando abbiamo vinto 5-1 al Maradona”.

Rrhamani ripercorre la sua esperienza a Napoli, poi il passaggio sul Kosovo

“Zero espulsioni in carriera? Mi piace rispettare gli arbitri, perché anche loro sono umani e possono sbagliare. Così come possiamo sbagliare noi. Li rispetto tanto. Non vengo espulso perché non perdo mai la testa e sono consapevole di quello che faccio”, ha ancora detto Rrahmani.

“Sono capitano del Kossovo da 5 anni ed è veramente un orgoglio per me. Spero che un giorno potremmo giocarci un Europeo o un Mondiale. Secondo me il calcio kossovaro meriterebbe più attenzione dai club italiani: ci sono tanti talenti. Sono qui da 4 anni ed ovviamente mi sento un po’ napoletano. Non è stato difficile per me abituarsi alle persone, al club, alla città. È molto bello essere qui”.

Una domanda anche legata al tempo libero: “Che musica ascolto? Mi piacciono tanti generi musicali, al momento più l’hip hop”.

Ed in fine un messaggio che è diretto a tutti i tifosi del Napoli: “Dobbiamo essere sempre arrabbiati quando scendiamo in campo e, quando vinciamo la partita, essere felici di aver dato tutto. È sempre questo il nostro obiettivo. Ovviamente anche per la partita di domenica”.