Caso Cajuste, mossa a sorpresa: l’agente è rimasto a Londra, lo scenario

Il Napoli proverà ancora a piazzare Jens Cajuste. Arrivano le ultime sul futuro del centrocampista svedese, il suo agente è rimasto a Londra.

Jens Cajuste è ufficialmente ancora un giocatore del Napoli. Dopo la possibilità di andare a giocare in Premier League con la maglia del Brentford, tutto è saltato a ridosso delle visite mediche. Il giocatore è rimasto all’interno dell’organico azzurro ma si cerca ancora una soluzione. Si, perchè lo svedese non ha convinto Antonio Conte e la sua cessione sembra ancora la soluzione più plausibile.

Giovanni Manna sta lavorando per cercare di piazzare la cessione nella speranza di accontentare anche lo stesso giocatore. Ecco perchè in queste ore sembra che ancora la Premier League possa rappresentare quella di fatto sarebbe una soluzione ottimale.

Mercato Napoli, l’agente di Cajuste è ancora a Londra: lo scenario

A dare una nuova chiave di lettura è Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, che su ‘X’ ha confermato come si stia ancora cercando di piazzare Cajuste in Premier League: “L’agente di Jens Cajuste resta a Londra per trovare una nuova soluzione per il centrocampista svedese dopo la conclusione dell’accordo con il Brentford”, ha detto il centrocampista.

“Cajuste lascerà Napoli perché ci sono altre squadre della Premier League e un club tedesco interessati. E il Napoli è pronto a siglare l’accordo per Billy Gilmour con il Brighton”, ha ancora confermato il giornalista.