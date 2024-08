Porte girevoli in casa Napoli: Manna pesca il sostituto di Meret in Serie A

Il portiere è uno dei ruoli più discussi nelle ultime ore in casa Napoli. La società partenopea sta facendo importanti valutazioni.

Domani ci sarà il debutto ufficiale per il Napoli di Antonio Conte. Gli azzurri ospiteranno il Modena per un match valido per i trentaduesimi di Coppa Italia e c’è grande curiosità di vedere all’opera la squadra del tecnico pugliese. Nonostante ciò il mercato resta il tema caldo attorno alla società di Aurelio De Laurentiis.

La società partenopea valuta possibili cambiamenti in ogni reparto, dalla difesa all’attacco e in generale ogni ruolo non ne è esente. Dopo l’ultima sfida con il Girona a Castel di Sangro è finito nel mirino delle critiche anche l’estremo portiere Alex Meret, reo di aver commesso un errore piuttosto grave. Meret ha il contratto in scadenza nel 2025 e si parla da settimane di rinnovo, ma il Napoli si guarda intorno e guarda possibili opportunità sul mercato.

Mercato Napoli, possibile l’arrivo di un nuovo portiere

Negli ultimi giorni il Napoli ha valutato vari profili per il ruolo di portiere e questo fa capire che il posto di Meret non è cosi certo. Secondo quanto riporta Sky Sport il Napoli avrebbe messo nel mirino il portiere dell’Atalanta Musso, giocatore ormai rincalzo di Carnesecchi e in uscita dal club orobico.

Oltre alle cifre il Napoli sta valutando la fattibilità di questa operazione e non si escludono quindi colpi in questo reparto. Con Caprile confermato l’eventuale arrivo di Musso potrebbe portare ad un clamoroso addio per Meret, accostato al Bologna negli ultimi giorni.