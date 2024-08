Napoli-Neres, l’affare si farà: sei cessioni per finanziare l’operazione, tutti i nomi

Il Napoli vuole chiudere il prima possibile per David Neres: sei cessioni per poter andare ad affondare il colpo, spuntano tutti i nomi.

David Neres sembra sia il nome finito in cima alla lista dei desideri del Napoli. Giovanni Manna sta lavorando in queste ore per chiudere l’affare, economicamente molto dispendioso per le casse del club. In queste ore l’agente del giocatore è atterrato in Italia e sono cominciati i colloqui per capire concretamente come arrivare ad un punto di incontro.

Col Benfica si tratta su una base di 25 milioni di euro più una serie di bonus che serviranno a gonfiare la proposta del club azzurro. Al netto di questo, sarà necessario mettere in campo tutta una serie di cessioni per andare a concretizzare quello che sarebbe un colpo importante ma al tempo stesso delicato da mettere in piedi sotto il punto di vista economico.

Napoli-Neres, l’affare si può fare ma serviranno sei cessioni: i nomi

Giovanni Manna sa benissimo che al Napoli servono delle cessioni per fare casse e permettere al club di guadagnare soldi da reinvestire prontamente. Al netto della cessione di Osimhen, che resta ovviamente la priorità, ci sono anche altri nomi sul piede di partenza.

Come riportato in queste ore da ‘Tuttosport’, sono sei i calciatori che dovranno uscire da qui ai prossimo giorni: Folorunsho, Simeone, Gaetano, Mario Rui, Cheddira, Cajuste.