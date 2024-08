Mercato Napoli, scambio di documenti in corso! Affare in dirittura d’arrivo

Il Napoli si prepara a chiudere l’operazione: scambio di documenti in corso, affare da 12 milioni di euro.

Dopo settimane di calma apparente, il mercato del Napoli si prepara nuovamente ad entrare nel vivo. Dopo gli arrivi di Leonardo Spinazzola, Rafa Marin ed Alessandro Buongiorno, il club azzurro ha rallentato nella speranza di poter chiudere alcune cessioni necessarie a permettere l’ingresso di nuovi giocatori. Quella di Victor Osimhen, ovviamente, rappresenta l’uscita più importante soprattutto sotto il punto di vista economico, vista la cifra considerevole che il presidente Aurelio De Laurentiis cerca per lasciarlo partire.

Ad oggi, però, per l’attaccante nigeriano non si è ancora trovata una squadra: il Paris Saint Germain è alla finestra ma cerca uno sconto, il giocatore si allena con la squadra ma non ha partecipato alle amichevoli ufficiali, segno che la sua funzione all’interno del gruppo squadra è limitata da una decisione ormai presa da tempo. Al tempo stesso, però, Antonio Conte spera si possa sbloccare il suo addio per poter poi abbracciare quello che sarà il centravanti titolare della prossima stagione, verosimilmente Romelu Lukaku.

Ci sono, però, anche altre uscite sulle quali il Napoli sta lavorando. Giovanni Manna sta spingendo l’acceleratore per quanto riguarda il centrocampo, visto che bisognerà andare a chiudere almeno due colpi: Brescianini e Gilmour sono i nomi scelti per andare a rinforzare il reparto, ma senza cessioni non si potrà andare a chiudere.

Mercato Napoli, addio Cajuste: scambio di documenti in corso

Uno dei nomi ormai in rampa di lancio è quello di Jens Cajuste. Il centrocampista svedese non ha convinto pienamente nella scorsa stagione ed anche durante i due ritiri di Dimaro e Castel di Sangro non è riuscito a convincere Antonio Conte. Il club sta lavorando ad una sua cessione ormai da tempo e dopo qualche remora da parte del giocatore stesso, finalmente si sta delineando in maniera definitiva il suo addio.

Secondo quanto riportato in queste ore da ‘Il Corriere dello Sport’, il Napoli avrebbe ormai chiuso l’affare con il Brendford: la formula è quella del prestito con obbligo di riscatto sulla base di 12 milioni di euro. Il giocatore ieri non ha partecipato alla partitella in famiglia, nelle prossime ore dovrebbe partire per svolgere le visite mediche con il nuovo club. Scambio di documenti in corso tra le parti e trattativa che si abbia verso la chiusura definitiva.