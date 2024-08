Calciomercato Napoli, richiesta del Genoa per Simeone

Il Napoli ha ricevuto una richiesta dal Genoa per Giovanni Simeone: i rossoblù cercano un attaccante dopo l’uscita di Mateo Retegui

Mateo Retegui sarà il nuovo centravanti dell’Atalanta, con il Genoa che incasserà 22 milioni di euro più 3 di bonus. Una cifra che permetterà ai rossoblù di acquistare il sostituto, che può essere di altissimo profilo. E infatti, il Genoa ha richiesto al Napoli Giovanni Simeone. Il Cholito ha già vestito la maglia rossoblù nel 2016/17.

E’ stato proprio il Genoa a portare Simeone in Italia dopo un anno passato al Banfield. Ora può esserci un ritorno in grande stile, con il centravanti argentino che nel corso della sua carriera è riuscito a vincere anche uno scudetto con il Napoli e al Verona, invece, ha siglato il suo record di gol, ben 17 in 35 partite.

Il Genoa vuole Simeone in prestito

Secondo quanto riferito da Sky Sport, il Genoa ha richiesto il prestito di Giovanni Simeone al Napoli. Una soluzione che il club partenopeo ha prontamente rifiutato. L’idea, infatti, è quella di cedere il Cholito soltanto a titolo definitivo e anche il giocatore vorrebbe giocare di più. Andranno fatte le opportune valutazioni sia sull’argentino, sia sul Walid Cheddira.

Intanto, il Genoa sta valutando anche altre soluzioni per l’attacco. Bojan Miovski dell’Aberdeen è una di queste, ma nella corsa si è prepotentemente inserito il Girona, che ha ceduto Artem Dovbyk alla Roma. Domani potrebbero esserci dei contatti tra il Genoa e l’entourage del giocatore. Simeone resta sullo sfondo.