“I suoi comportamenti non piacciono in Europa”: caso Osimhen, la rivelazione è spiazzante

La vicenda Osimhen tiene ormai banco da settimane. Ne ha parlato anche Beppe Bruscolotti, lasciandosi andare ad una rivelazione.

La cessione di Victor Osimhen sembra imminente o quanto meno pronta ad essere concretizzata una volta terminato il campionato. Così, ovviamente, non è stato ed il giocatore nigeriano ha di fatto vissuto tutta la preparazione tra Dimaro e Castel di Sangro con il Napoli. Si attende di capire se e come il Paris Saint Germain deciderà di affondare il colpo, chiaramente con il supporto del presidente Aurelio De Laurentiis che dovrà per forza di cose abbassare le pretese.

Nessuno si è dimostrato incline a pagare la clausola rescissoria da 130 milioni di euro presente sul contratto di Osimhen, sembra ormai chiaro che il Napoli dovrà scendere a patti per liberarsi dell’attaccante nigeriano. Una cessione che si è rivelata più complicata del previsto e che, secondo alcuni, potrebbe celare dei motivi particolari alla base.

Futuro Osimhen, le parole di Bruscolotti sul caso

Beppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli commentando proprio il caso Osimhen: “E’ una situazione particolare, sembrava che tutto fosse già fatto”, ha detto Bruscolotti.

L’ex difensore si è poi lasciato andare ad una rivelazione legata proprio al giocatore nigeriano: “S’è arenato tutto, però mi dicono che il calciatore non piaccia molto in Europa per via di alcuni comportamenti. La prima cosa è il comportamento dentro e fuori dal campo e bisogna avere rispetto dei compagni”, ha detto l’ex capitano storico del Napoli.