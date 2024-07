Osimhen, colpo di scena: due club inglesi tornano sull’attaccante

Due club inglesi si sono nuovamente fatti sotto per Victor Osimhen: la notizia è arrivata proprio in queste ore.

Sembrava uno destino segnato quello di Victor Osimhen: Paris Saint Germain o Saudi Pro League, destinazioni obbligate per chi ha sul proprio contratto una clausola rescissoria da più di 100 milioni di euro. Certo, le cose sono cambiate e ad oggi Aurelio De Laurentiis sembra pronto a trattare, riservare qualche scontrino a chi vuole concretamente mettere le mani sul centravanti nigeriano.

Potrebbe essere stato proprio questo aspetto ad aver nuovamente convinto alcuni club a chiedere informazioni per lo stesso Osimhen. E’ quanto emerso nelle ultime ore e riportato dal ‘Corriere dello Sport’, che informa come dalla Premier League si siano fatti avanti due club per avere aggiornamenti riguardo la situazione del nigeriano.

Osimhen, due club di Premier chiedono nuovamente informazioni

Da una parte c’è l’Arsenal che, come noto ormai da tempo, ha bisogno di un attaccante. I gunners hanno nel mirino Viktor Gyokeres, centravanti dello Sporting Lisbona e della nazionale svedese, accostato anche al Napoli nelle scorse settimane. Al tempo stesso, però, l’Arsenal ha chiesto informazioni in queste ore – si legge – anche per quanto riguarda Osimhen.

L’altra squadra è il Chelsea: c’è il discorso Lukaku di fatto ancora aperto, ed i blues sono ovviamene alla ricerca di un centravanti da inserire in rosa. La Premier League diventa nuovamente una soluzione plausibile per Osimhen? Molto dipenderà dalla decisioni di Aurelio De Laurentiis e da quanto il patron vorrà discostarsi dalla cifra della clausola rescissoria.