Mercato Napoli, cessione in Serie B: l’affare si chiude

Tutto pronto per la cessione: Giovanni Manna ha piazzato un’altra uscita, accordo con la squadra di Serie B.

Il Napoli dovrà cedere tutta una serie di giocatori che non rientrano nei piani del Napoli. Giovanni Manna sta lavorando su più tavoli ed in questi giorni ha già piazzato la cessione di Jesper Lindstrom, passato ufficialmente all’Everton. C’è poi Leo Ostigard ormai ad un passo dal Rennes, senza dimenticare il caso Osimhen.

Oltre a questi, il direttore sportivo azzurro dovrà piazzare altri elementi della rosa attualmente a disposizione di Antonio Conte. Tra questi anche Nikita Contini che andrà a giocare altrove, nella speranza di trovare minutaggio ed un ruolo da titolare.

Napoli, Contini ad un passo dalla cessione: le ultime

Il portiere classe ’96 è finito sulla lista dei partenti, chiuso in maniera netta dalle presenze di Alex Meret ed Elia Caprile. Lo scorso anno è rimasto in panchina con la maglia azzurra, ma ad oggi Contini ha voglia di giocare ed è per questo che il Napoli si sta prodigando per trovargli una sistemazione adeguata.

Secondo quanto riportato da Niccolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, Contini sarebbe ormai ad un passo dalla cessione al Cesena. Per lui si prospetta una nuova avventura in Serie B con una maglia importante come quella dei bianconeri.