Mercato Napoli, arrivata la decisione su Cajuste: ora non ci sono dubbi

Jens Cajuste non ha vissuto una stagione brillante al suo primo anno di Napoli: il club azzurro ha preso una decisione.

Il Napoli dello scorso anno non è stato particolarmente brillante. La squadra azzurra è andata incontro ad una stagione davvero complessa, terminata con un decimo posto in classifica e fuori dalle competizioni europee. Aurelio De Laurentiis ha dovuto dare una sterzata andando a prendere Antonio Conte per la panchina ed aprendo chiaramente a degli scenari imprevedibili.

La rosa azzurra è oggetto di analisi approfondite proprio da parte del tecnico e c’è chi ha già capito che non vestirà l’azzurri il prossimo anno. Detto dell’addio di Lindstrom passato all’Everton, dell’ormai imminente passaggio di Leo Ostigard al Rennes, c’è anche un altro giocatore che sarebbe stato ‘bocciato’ anche durante questa fase pre stagionale.

Napoli, addio Cajuste: cessione a titolo definitivo

Jens Cajuste non ha convinto lo scorso anno, non lo ha fatto nemmeno in queste ultime settimane: Antonio Conte non lo ritiene idoneo alla causa e, stando a quanto riportato da ‘La Repubblica’, sarebbe ormai sul piede di partenza. Giovanna Manna ha un incarico ben preciso: vendere Cajuste a titolo definitivo, cercando di monetizzare il più possibile dalla sua cessione.

Fiorentina e Genoa sono le squadre italiane che hanno chiesto informazioni per il centrocampista, anche il Napoli starebbe aspettando un’offerta dall’estero che dovrebbe essere presentata dall’entourage dello stesso Cajuste.