Poker di cessioni in casa Napoli: arriva la svolta sul difensore

In casa Napoli il club lavora soprattutto alle uscite. Nei prossimi giorni e prima di Castel di Sangro potrebbero arrivare novità.

In questo momento della stagione e in attesa di cominciare il secondo ritiro a Castel di Sangro in casa Napoli si lavora in uscita e prima di eventuali nuovi colpi serve fare spazio in rosa. Dopo il ritiro di Dimaro Antonio Conte ha fatto le prime valutazioni, sono ore importanti per il club azzurro.

Il futuro di Osimhen resta in bilico, il giocatore vorrebbe restare in Europa ma al momento l’Arabia Saudita sembra l’unica pista percorribile, e l’affare Lukaku resta in standby in attesa di novità. Intanto il neo ds Manna lavora per perfezionare le cessioni, sono diversi i giocatori ormai al passo di addio.

Il giornalista Valter De Maggio è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli e ha fatto il punto sul mercato del club partenopeo.

Calciomercato Napoli, occhio alle possibili uscite

Oltre all’affare Osimhen e a novità riguardo la risoluzione dei casi Di Lorenzo e Kvaratskhelia, De Maggio ha fatto il punto su alcuni nomi in uscita, non giocatori di primo piano ma comunque in procinto di essere ceduti: “In uscita ci sono Lindstrom, Simeone, Gaetano e forse Cajuste”. Il giornalista proseguendo ha inoltre dato aggiornamenti riguardo Leo Ostigard, per il quale Napoli e Rennes sembrerebbero già aver trovato l’accordo:

“Mi risulta che Ostigard si stia convincendo ad accettare il trasferimento al Rennes”, la chiusura del giornalista. Insomma tempo di cessioni e presto potrebbero esserci quindi nuovi addii.