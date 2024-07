Addio Napoli, tutto fatto per la cessione: spunta la data per la firma

Tutto fatto per l’addio del giocatore del Napoli. Il giovane talento è pronto per una nuova importante avventura.

Il Napoli sarà impegnato quest’oggi, tra qualche ora ormai, nella sfida di Dimaro contro il Mantova, ultimo test di questo ritiro Trentino dove gli azzurri ‘ospiteranno’ la formazione di Possanzini, tra le rivelazioni dell’ultima serie A. Intanto la società lavora sul mercato, in particolare su quello in uscita.

In attesa di definire la situazione di Victor Osimhen, il club ha diversi nomi in uscita, giocatori di secondo piano rispetto ai titolari ma anche giovani talenti pronti a esercitarsi in categorie minori. Fa parte di quest’ultima categoria Giuseppe Ambrosino, giovane talento azzurro che ha affrontato questi primi giorni di ritiro con la squadra di Antonio Conte. Il giocatore è pronto all’addio, saluterà Napoli tra lunedi e la giornata di martedi’.

Calciomercato Napoli, è fatta per la cessione

Come riporta Tuttomercatoweb il Napoli e il Frosinone hanno trovato l’accordo per la cessione dell’attaccante azzurro Giuseppe Ambrosino, ceduto in prestito secco alla formazione di serie B. Il Frosinone di Vivarini arriva da una retrocessione ed è pronto a lavorare per risalire nella massima categoria, Ambrosino viene ritenuto il colpo giusto per l’attacco e l’azzurro potrà trovare spazio e minuti a disposizione.

Tutto fatto e il giocatore ormai avvisato di questa nuova avventura, tornerà presto a Napoli e poi ad inizio prossima settimana firmerà l’accordo definitivo. Il Napoli non guarda solo acquisti, ma anche cessioni, anche affari in prestito e uscite per rilanciare i giovani.