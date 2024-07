Chiesa-Raspadori, ipotesi scambio è concreta: tutta la verità

Chiesa e Raspadori, due nomi che potrebbero cambiare maglia nel corso di questa sessione estiva di calciomercato: arriva la notizia.

C’è la concreta ipotesi che si possa arrivare ad uno scambio tra Napoli e Juventus. Raspadori è finito nel mirino nella Juventus mentre in casa azzurra non sta trovando le giuste vibes, quelle che gli consentirebbero di diventare concretamente un titolare a tutti gli effetti.

Diverso l’approccio di Federico Chiesa in casa bianconera: a lui è stata data tanta fiducia nel corso del tempo ma non mai arrivata la convinzione definitiva non tanto sul valore ma sull’affidabilità del giocatore: tanti, troppo infortuni e l’incapacità di essere sempre disponibile.

Ed allora ecco l’idea: far convergere queste due problematiche concrete e far sì che i due giocatori possano cominciare nuove esperienze.

Chiesa-Raspadori, si può fare: l’idea di Tuttosport

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, l’ipotesi sembra essere concreta ma il vero problema riguarderebbe proprio Chiesa, almeno stando a quanto trapela dai due entourage: se per Raspadori non ci sarebbero problemi, per l’attaccante della Juventus ci sono diverse situazioni da risolvere.

In particolare, su di lui c’è anche l’interesse della Roma, anche se la pista Napoli – si legge – resta comunque una ipotesi concreta da tenere in considerazione.