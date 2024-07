Caprile, Marin e Spinazzola subito in campo: svelati i numeri di maglia degli azzurri

Elia Caprile, Rafa Marin e Leonardo Spinazzola partono dal primo minuto nella sfida tra il Napoli e la rappresentativa dell’Anaune Val di Non.

Napoli in campo per la prima delle cinque amichevoli che il Napoli giocherà, tra il ritiro di Dimaro e quello di Castel Di Sangro, in questa di pre stagione. Si parte, come ormai è di consueto, contro la Rappresentativa dell’Anaune Val di Non, che apre il nuovo corso targato Antonio Conte.

All’esordio in maglia azzurra sono Elia Caprile, Rafa Marin e Leonardo Spinazzola: i tre sono stati scelti da Conte per l’amichevole contro l’Anaune. Grande curiosità da parte dei tifosi per vedere quale sarà il loro impatto in maglia azzurra. Ma quali saranno i nuovi numeri di maglia dei tre calciatori? In questi istanti è arrivata la notizia ufficiale a tal proposito.

Napoli-Anaune, i numeri di maglia dei nuovi calciatori

Svelati i numeri di maglia di Elia Caprile, Rafa Marin e Leonardo Spinazzola: gli azzurri in questione hanno scelto, rispettivamente, i numeri 25, 16 e 37.

I tifosi, ora, non vedono l’ora di capire quale sarà l’impatto dei tre volti nuovi sotto la guida del tecnico Antonio Conte, che è chiamato a sciogliere le riserve su tanti dei calciatori a disposizione per questo primo ritiro in Val di Sole.