Nuova offerta del Napoli, rilancio di De Laurentiis: altro regalo per Conte!

Si infiamma il calciomercato del Napoli, oggi nuovo incontro per regalare un ulteriore acquisto ad Antonio Conte.

La nuova era in casa Napoli è decisamente cominciata. Dalle nuove strategie societarie per il marketing, ma anche stadio, abbonamento, maglie e soprattutto calciomercato. Una programmazione cominciata già da tempo, prima con l’arrivo del nuovo direttore sportivo Giovanni Manna, poi con l’avvento del nuovo allenatore, Antonio Conte. Il garante del progetto azzurro voluto dal presidente De Laurentiis.

E il Napoli non sta perdendo tempo in tal senso. Al nuovo tecnico sono già stati regalati ben tre acquisti: Leonardo Spinazzola e Rafa Marin, che hanno già svolto le consuete visite mediche, inoltre è in arrivo Alessandro Buongiorno dal Torino, con il quale è stato raggiunto un accordo negli scorsi giorni. Il giocatore è atteso tra domani e mercoledì a Villa Stuart per svolgere a sua volta le visite mediche, dopodiché Antonio Conte lo aspetterà in ritiro.

Ma non è finita qui. Sempre per la difesa il Napoli sta lavorando a un terzo acquisto, un nuovo centrale che possa completare il reparto sul quale il mister ha più fretta di mettere mano. Il nome individuato è quello di Mario Hermoso, centrale spagnolo svincolatosi dopo l’esperienza all’Atletico Madrid.

Come riportato su X dal giornalista Nicolò Schira, nelle scorse ore c’è stato un nuovo tentativo per portato il difensore al Napoli. Ecco quanto evidenziato: