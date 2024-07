Ultim’ora Rafa Marin, tutto fatto con il Napoli: ecco quando farà le visite mediche

Non solo Alessandro Buongiorno, il Napoli ha concluso l’acquisto anche di Rafa Marin: ecco quando farà le visite mediche

Il Napoli ha chiuso per un altro acquisto oltre ad Alessandro Buongiorno. Il processo di ‘riqualificazione’ del reparto difensivo ha inizio e il lavoro tattico di Antonio Conte vedrà l’inserimento di due difensori centrali. Oltre al simbolo del Torino, infatti, si unirà ai partenopei anche Rafa Marin. Un colpo fortemente voluto dal direttore sportivo Giovanni Manna, che ha trovato l’accordo con il Real Madrid.

Rafa Marin ha disputato un’ottima stagione in prestito al Deportivo Alaves, con la quale ha collezionato 35 presenze tra Liga e Copa del Rey per un totale di 2.546′. Classe 2002, il difensore spagnolo approderà al Napoli a titolo definitivo e il Real Madrid avrà a disposizione la recompra.

Visite mediche fissate per Rafa Marin al Napoli

Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, ha rilasciato alcuni aggiornamento sulla trattativa che porterà Rafa Marin al Napoli: “Nella giornata di lunedì a Roma, Rafa Marin farà le visite mediche con il Napoli. 12 milioni al Real Madrid, che avrà una recompra di 25 milioni nel 2026 e 35 milioni nel 2027. Nel 2025, il Napoli pagando 10 milioni al Real Madrid farà aumentare la recompra a 50 milioni nel 2026 e 70 milioni nel 2027“.

Un colpo che sarà molto interessante per il presente e per il futuro del Napoli. Rafa Marin è considerato dagli addetti ai lavori come un difensore dal presente e dal futuro brillante. Proprio come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport nel contatto avuto tra Conte e Carlo Ancelotti.