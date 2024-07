Notizia straordinaria per Gigi D’Alessio: è successo questa mattina, che felicità

Gigi D’Alessio ha ricevuto una notizia straordinaria questa mattina: una felicità immensa per il cantante napoletano, ecco cos’è successo

E’ un periodo d’oro per la carriera e la vita di Gigi D’Alessio. I concerti in Piazza del Plebiscito, a Napoli, hanno registrare un sold-out storico. Una splendida notizia per il cantante napoletano, che ha accolto anche numerosi ospiti della musica italiana come Elodie e Geolier, per esempio, soprattutto nelle primissime serate.

Ma Gigi ha deliziato il suo pubblico con alcune delle canzoni storiche che hanno segnato la sua carriera, come ‘Annarè’ e ‘Fotomodelle un po’ povere’, senza dimenticare ‘Non dirgli mai’ e ‘Anna se sposa’.

Nei giorni scorsi, Gigi D’Alessio attraverso un video pubblicato sui suoi canali social ha fatto un annuncio pazzesco, che ha fatto impazzire i fans. Il cantante farà un concerto il prossimo 2 giugno 2025 allo stadio Diego Armando Maradona. Una notizia che inevitabilmente ha portato tutto il suo pubblico che farà la corsa al biglietto.

Splendida notizia per Gigi D’Alessio: è nata la figlia Ginevra

Ma oltre alle ottime notizie riguardo la sua carriera, ce n’è un’altra che farà piacere a tutti: oggi 7 luglio 2024 è nata Ginevra D’Alessio, figlia di Gigi e di Denise Esposito. Ginevra è la sesta figlia di Gigi D’Alessio dopo: Claudio, Ilaria, Luca, Andrea e Francesco.

Il cantautore nei giorni scorsi ha pubblicato insieme al primogenito una foto: “Non c’è niente che ami più di voi”. L’amore di Gigi per la sua famiglia è straordinario, lo dimostrano anche le canzoni dedicate ai suoi ragazzi. L’ultima in ordine di tempo è stata ‘Fra’, dedicata al piccolo Francesco – il primo figlio avuto con Denise Esposito, la terza compagna di vita di Gigi dopo le relazioni con Carmela Barbato e Anna Tatangelo -.

Un inno alla vita bellissimo che testimoniano tutto l’amore di un padre verso il proprio figlioletto. E chissà che Gigi non stupisca e faccia innamorare ancor di più i suoi fans con una canzone per la piccola Ginevra.