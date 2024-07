Il Napoli si gode Folorunsho: Conte ha posto un veto

Il Napoli inizierà a godersi Michael Folorunsho al rientro delle vacanze dopo l’esperienza, purtroppo sfortunata, a Euro 2024

Michael Folorunsho ha disputato una stagione straordinaria con la maglia dell’Hellas Verona. Il centrocampista si è guadagnato anche la convocazione per Euro 2024. Luciano Spalletti lo stima molto e infatti lo ha fatto anche esordire in amichevole a Empoli contro la Bosnia e soprattutto all’Europeo, in campo nel finale nella vittoria contro l’Albania.

Il centrocampista italiano rinnovato pochi giorni fa il suo contratto con il Napoli fino al 2029, candidandosi a essere uno dei futuri pilastri della rosa dei partenopei. Antonio Conte, infatti, lo stima molto.

Quello che più farà comodo al Napoli è la duttilità di Folorunsho, che infatti può ricoprire diversi ruoli in mezzo al campo. Può giocare sia in un 3-4-3 in mezzo al campo, sia in un 3-4-2-1 dietro la punta. Molto dipenderà da quali saranno le intenzioni di Conte, che senza dubbio ha grandissima scelta dal centrocampo in su.

Folorunsho nell’ultima stagione al Verona è stato utilizzato da Marco Baroni a ridosso del centravanti. E sono stati ben 5 i gol con un assist in 34 partite giocate, per un totale di 2.794′ giocati.

Folorunsho incedibile per Conte: la situazione

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, Antonio Conte ha posto un veto assoluto sulla cessione di Michael Folorunsho. L’allenatore lo considera incedibile, apprezza tanto il giocatore per le sue qualità tecniche, non solo per la sua duttilità. Perché al Verona ha dimostrato di poter fare tante cose in campo e di essere diligente nelle direttive ricevute dai suoi allenatori. Inoltre, Folorunsho potrebbe anche giocare come mezzala in un centrocampo a tre.

E’ chiaro che inevitabilmente partirà dietro nelle gerarchie di Conte. Al momento, i titolari assoluti saranno Stanislav Lobotka e Zambo Anguissa. Ma Conte, nel corso della sua carriera, ha dimostrato di non guardare in faccia a nessuno. Ed è per questo che Folorunsho potrà tranquillamente giocarsi le sue carte, magari diventando come Arturo Vidal ai tempi della Juve.

Resta, inoltre, da capire quale sarà il futuro degli altri giocatori del Napoli in prestito la scorsa stagione. Zerbin è rientrato dal Monza, mentre Gianluca Gaetano ha dato un contributo decisivo al Cagliari per la salvezza ed è tornato alla base. Ma non lo ha fatto per giocare pochi minuti, si sente un giocatore maturo per entrare nelle rotazioni in modo decisivo non essendo più il giovane uscito dal settore giovanile. L’ultima parola spetterà sempre a Conte.