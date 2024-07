Hermoso, dall’Inter l’assist incredibile al Napoli? C’entra l’annuncio di un nerazzurro

Mario Hermoso è uno dei nomi più monitorati dal Napoli, che ha messo a segno tre colpi come Leonardo Spinazzola, Rafa Marin e, soprattutto, Alessandro Buongiorno.

Il Napoli è tra le società, insieme alla Juventus, più scatenate sul mercato. Il club azzurro ha infatti messo a segno un triplo colpo di mercato, in attesa delle ufficialità del caso. Leonardo Spinazzola, Rafa Marin e Alessandro Buongiorno (qui i dettagli sul colpo tra Napoli e Torino) saranno, salvo clamorosi e inattesi colpi di scena, i primi tre rinforzi del nuovo Napoli di Antonio Conte, con il direttore dell’area sportiva Giovanni Manna pronto però a non fermarsi. Diversi, ancora, sono i colpi da mettere a segno in casa partenopea per assecondare le idee del tecnico leccese riguardo il 3-4-3 che ha in mente per la sua avventura all’ombra del Vesuvio.

Non a caso, i colpi in difesa (dopo Marin e Buongiorno) potrebbero essere ben tre: il terzo potrebbe portare il nome di Mario Hermoso, difensore di livello con tanto di status da free agent, visto che si è svincolato dopo la scadenza contrattuale con l’Atletico Madrid del 30 giugno 2024. Su di lui, c’è anche l’Inter, che però deve prima accelerare sul mercato in uscita prima di piazzare, eventualmente, il colpo. Uno degli indiziati, a tal riguardo, è Stefan de Vrij, il cui annuncio da Euro 2024 rischia di essere un vero e proprio imprevisto per Beppe Marotta e Simone Inzaghi.

Inter, de Vrij frena sulla cessione: si complica Hermoso?

L’Inter, insieme al Napoli, è su Mario Hermoso. Serve, però, una cessione che possa aiutare la società nerazzurra a coprire i costi dell’operazione. Stefan de Vrij, corteggiato in particolar modo dalla Saudi Pro League, è uno dei possibili partenti, ma c’è però da fare i conti con la volontà del calciatore.

Messo alle strette sul suo futuro, il difensore ex Lazio ha parlato così dopo Olanda – Turchia, match valido per i quarti di Euro 2024:

“Io ho un anno di contratto con opzione, sono felicissimo. La scorsa è stata una stagione pazzesca, quindi mi vedo ancora all’Inter“.

Il centrale nerazzurro, dunque, sembra frenare circa un possibile addio all’Inter, servendo forse (ovviamente in maniera indiretta) un assist al Napoli sul fronte Mario Hermoso, obiettivo di Giovanni Manna che, proprio con l’ex Atletico Madrid, vorrebbe completare il pacchetto dei centrali. Antonio Conte attende, quando mancano ormai poche ore all’inizio della fase di pre campionato in casa azzurra.