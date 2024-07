“Ha già rinnovato”, novità super per il Napoli: avete saputo?

Il Napoli si appresta a iniziare la sua nuova stagione con tanti volti nuovi. Tante le novità anche sul fronte rinnovi: in queste ore arriva l’annuncio a sorpresa.

Praticamente tra poche ore avrà inizio la pre season per il nuovo Napoli di Antonio Conte, tra l’entusiasmo dei tifosi e la voglia di rivalsa di un gruppo reduce da una stagione definire deludente è anche dir poco. Per ripartire, il tecnico leccese ha sicuramente richieste garanzie sul progetto e sul mercato stesso: stando a quanto sta facendo il club azzurro in questi primi scampoli della finestra estiva, le richieste dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale sono sulla via di essere accontentate, almeno per il momento in parte.

I tifosi azzurri sono impazienti di scoprire come prenderà forma il nuovo Napoli, a partire magari dai pali. Uno dei movimenti a tal riguardo è il rientro dal prestito di Elia Caprile, con il conseguente mancato riscatto di Pierluigi Gollini. L’ormai ex estremo difensore dell’Empoli è pronto a imporsi nelle gerarchie di Conte per la porta, anche se Alex Meret è per ovvi motivi in vantaggio. Intanto, l’annuncio della clausola di rinnovo già attivata per Caprile dimostra quanto il club di Aurelio De Laurentiis crede nelle sue qualità.

Ultimissime notizie calcio Napoli, attivata la clausola di rinnovo per Caprile

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport non ha dubbi: il Napoli ha già attivato la clausola del rinnovo di contratto per Elia Caprile, estremo difensore di rientro dal prestito da Empoli.

Di seguito, quanto riportato dal quotidiano a tal riguardo:

“Per Elia Caprile, che sarà a disposizione di Conte sin dal primo giorno di ritiro, è già stata attivata l’opzione per allungare l’attuale accordo di un anno, fino al 2029. Un gesto che significa molto per il portiere che De Laurentiis un anno fa prese dal Bari e poi girò in prestito a Empoli”.

Novità in attesa anche per Alex Meret, per cui presto potrebbe arrivare, anche in questo caso, il prolungamento contrattuale. Segue quanto spiegato dal medesimo giornale a proposito dell’ex Udinese e SPAL:

“Ora si aspetta il prolungamento di Meret, che Conte abbraccerà a Castel di Sangro. Grazie alle presenze della scorsa stagione il contratto è stato allungato in automatico al 2025, ma nei prossimi mesi l’accordo sarà prolungato fino al 2027”.

Il futuro della porta del Napoli, insomma, sembra essere blindato, aspettando in seguito di capire se Caprile potrà insidiare concretamente Meret riguardo la titolarità.