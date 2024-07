Di Lorenzo cambia ruolo? Il Napoli punta il sostituto sulla fascia: di chi si tratta

Il Napoli è tra le società più attive in questa prima settimana dal gong ufficiale della finestra estiva di calciomercato. Gli azzurri puntano a un colpo sulla fascia destra.

Antonio Conte e il Napoli: un binomio che, esattamente da un mese, è ormai effettivo, su cui i tifosi azzurri ripongono l’entusiasmo e la speranza di rifarsi dopo una stagione conclusa al decimo posto da campioni d’Italia in carica. Per quel traguardo, lo Scudetto, il tecnico leccese spera di ritornare competitivo quanto prima e, per questo, servirà un apporto importante anche in sede di calciomercato.

La finestra estiva ha avuto il sua via ufficiale da circa una settimana e gli azzurri hanno già ipotecato tre colpi, in attesa delle relative ufficialità: Alessandro Buongiorno, Leonardo Spinazzola e Rafa Marin. Ma ci sono anche altri ruoli da mettere a posto nel mosaico del 3-4-3, modulo che in mente l’ex Commissario Tecnico della Nazionale per rilanciare il club di Aurelio De Laurentiis. Qualcosa potrebbe rendersi necessario anche sulle fasce (oltre Spinazzola, ndr), soprattutto nel caso in cui Giovanni Di Lorenzo dovesse essere dirottato nel terzetto di difesa. Dando per assodato, ovviamente, che il veto di Conte sulla cessione eventuale dell’ex Empoli resti definitivo.

Calciomercato Napoli, Dedic resta nel mirino: lo possibile scenario per Conte

In vista di un possibile cambio ruolo per il capitano Giovanni Di Lorenzo, che potrebbe passare nei tre di difesa come braccetto a destra, il Napoli continua a monitorare la situazione legata ad Amar Dedic.

L’esterno del Salisburgo è già da settimane un nome accostato ai partenopei e, in mattinata, è arrivata conferma anche dall’edizione napoletana de La Repubblica. Di seguito, quanto riportato dal quotidiano a tal riguardo:

Il Napoli valuta anche un altro rinforzo sulle fasce, soprattutto se Giovanni Di Lorenzo dovesse giocare nel terzetto di dietro: nei radar azzurri c’è sempre Amar Dedic, di proprietà del Red Bull Salisburgo.

Il calciatore del club del team Red Bull potrebbe dunque tornare con prepotenza nel mirino degli azzurri, anche se servirà accelerare sul fronte uscite. In attesa di capire quale può essere lo scenario legato a Victor Osimhen, atteso comunque al raduno delle prossime ore, i nomi più caldi a tal proposito sono Ostigard e Natan. Il Napoli ha provato a inserire il primo nell’affare per Buongiorno, con la speranza di abbassare le pretese del presidente del Torino Urbano Cairo, mentre per il brasiliano resta viva l’opzione Botafogo. Fatta, invece, per Alessandro Zanoli al Genoa (prestito con diritto di riscatto, che può divenire obbligo a determinate condizioni).