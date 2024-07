Demme firma con l’Hertha Berlino e manda una frecciatina al Napoli: “Spero che le cose cambino”

Diego Demme giocherà per l’Hertha Berlino e ha mandato una frecciatina al Napoli sullo scarso minutaggio degli ultimi anni

Il Napoli ha visto diversi addii lo scorso 30 giugno per prestiti o contratti in scadenza. Sicuramente quello che ha più toccato i tifosi partenopei è quello di Piotr Zielinski, che ha trovato un accordo con l’Inter. Il centrocampista polacco è stato una colonna portante del Napoli negli ultimi anni, risultando decisivo nella splendida cavalcata che ha portato alla vittoria dello Scudetto.

Simone Inzaghi potrà contare su un elemento di grande qualità nella prossima stagione, anche per affrontare il Mondiale per Club previsto in calendario la prossima estate, dopo la fine del campionato.

Oltre ai vari Gollini, Traorè e Dendoncker, tornati nelle rispettive squadre per il prestito scaduto, il Napoli ha detto addio anche a Diego Demme. Il centrocampista italo tedesco era arrivato nel gennaio 2020 per riprendere un po’ un centrocampo distrutto e ha dato una grossa mano alla squadra.

Era il capitano del Lipsia che vive un periodo splendido da diversi anni e si è preso in mano il centrocampo del Napoli. Con l’infortunio subito nell’estate del 2021, però, ha avuto un calo ed è stato scalzato nelle gerarchie di Spalletti dall’arrivo di Anguissa e dalla ripresa di forma di Stanislav Lobotka.

Demme ringrazia il Napoli: il suo futuro sarà all’Hertha Berlino, e quella frecciatina…

Demme negli ultimi anni ha visto pochissimo il campo, con dieci presenze negli ultimi due anni. Ripartirà dall’Hertha Berlino e ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del sito ufficiale del club: “Eravamo in contatto con l’Hertha da circa un anno, noi come famiglia volevamo tornare in Germania. Penso si possa ottenere molto con un club così grande“.

Demme ha parlato della sua esperienza al Napoli: “Andare al Napoli è stato un sogno che è diventato realtà. E’ stata una bellissima esperienza e poi vincere il campionato: semplicemente fantastico. Cosa ne pensa mio padre? Penso che sia soprattutto felice di vedermi giocare più spesso (ride, ndr). Non sono andato in campo spesso ultimamente, spero che le cose cambino“.

Gli ultimi due anni per Demme sono stati molto difficili. Il Napoli non gli ha concesso praticamente spazio, se non in alcuni momenti in cui gli infortuni sono stati tantissimi. Il centrocampista italo tedesco ha sempre risposto presente e nella scorsa stagione il suo contributo è stato decisivo nella vittoria contro la Salernitana all’ultimo respiro. Adesso spera di essere protagonista assoluto.