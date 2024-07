Ormai è tutto fatto tra il Napoli e il Torino per Alessandro Buongiorno, pronto a divenire nuovo calciatore agli ordini del tecnico Antonio Conte.

Il Napoli ha praticamente chiuso per Alessandro Buongiorno. A lanciare la notizia è l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, secondo cui nelle scorse ore il club partenopeo avrebbe messo a posto gli ultimi dettagli anche legati agli aspetti contrattuali. Gli azzurri mettono a segno un colpo davvero importante, considerata anche la cifra che gli azzurri sborseranno a breve, non appena il difensore firmerà il contratto con il club del presidente Aurelio De Laurentiis.

L’appuntamento per la sigla sui vari contratti è previsto nel giro di quarantotto ore, stando a quanto riportato dal giornalista di Sky Sport. L’annuncio, il medesimo, che alza l’entusiasmo in tutta la piazza partenopea, per la gioia anche di Antonio Conte, pronto ad accogliere un calciatore tanto desiderato fin dal suo arrivo in casa partenopea.

Napoli Buongiorno, tutti i dettagli del colpo

Il terzo colpo, dando per appurati sia Leonardo Spinazzola che Rafa Marin (nelle prossime ore le visite mediche a Villa Stuart in Roma, ndr), è servito: Alessandro Buongiorno è pronto a legarsi al Napoli, che a sua volta verserà una cifra di circa quaranta milioni di euro nelle casse del Torino di Urbano Cairo.

Di seguito, quanto si legge dal sito ufficiale del giornalista Gianluca Di Marzio a proposito dell’affare Buongiorno-Napoli:

Il Napoli continua a muoversi sul mercato per Buongiorno. Club e difensore hanno sistemato ieri notte gli ultimi dettagli, comprendenti anche i bonus in caso di vittoria dello scudetto. Le firme sono previste tra lunedì e martedì.

Ore movimentate, quelle a seguire, per il Napoli, pronto ad accogliere addirittura ben tre colpi prima della partenza per il ritiro di Dimaro, in Val di Sole.