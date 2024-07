Buongiorno, il Toro chiede una contropartita a sorpresa: la reazione del Napoli

È in fase di definizione la trattativa tra il Napoli e il Torino per Buongiorno: il club capitanato da Urbano Cairo avrebbe chiesto l’inserimento di un giocatore azzurro nell’affare.

Alessandro Buongiorno è a pochi passi dal vestire la maglia del Napoli. Nelle scorse ore è arrivato il nuovo ok del difensore all’operazione, respingendo l’assalto in extremis dell’Inter che, a sua volta, è pronta a ripiegare su un profilo tra Mario Hermoso (altro obiettivo del direttore dell’area sportiva Giovanni Manna, ndr.) e l’ex azzurro Kim Min-jae. Decisivo, per quanto concerne il centrale del Torino, il ruolo di Antonio Conte, che spinge fortemente per l’arrivo all’ombra del Vesuvio del difensore della Nazionale.

La trattativa tra il Torino, Napoli e Buongiorno è ormai ai dettagli finali: mancano soltanto alcuni accordi legati all’inserimento della clausola di rescissione e sui diritti d’immagine, prima di dare il via libera all’iter burocratico per arrivare poi alle firme. Tuttavia, in mattina spunta la rivelazione de Il Mattino, secondo cui la società del presidente Urbano Cairo avrebbe chiesto il bomber del Napoli Primavera, Gianluca Vigliotti, magari anche come possibile ed eventuale contropartita tecnica da inserire nell’affare per Alessandro Buongiorno.

Notizie calciomercato Napoli, il Torino chiede Vigliotti agli azzurri: la reazione

Gianluca Vigliotti, attaccante che milita nella primavera della SSC Napoli, sarebbe finito nel mirino del Torino, che tratta con gli azzurri la cessione del cartellino di Alessandro Buongiorno.

Di seguito, quanto rivelato dal quotidiano Il Mattino a tal proposito:

“A proposito della trattativa con il Torino (per Alessandro Buongiorno, ndr), il club granata avrebbe chiesto il cartellino del giovane della Primavera Gianluca Vigliotti, ma il Napoli ha fatto sapere che intende cederlo solo in prestito”.

Niente da fare, dunque, per la società granata, che in ogni modo dovrebbe incassare comunque una cifra importante dalla cessione di Alessandro Buongiorno al Napoli. L’affare, tra base fissa e cifre accessorie, sfiora i quaranta milioni di euro, somma che dimostra la volontà del club di Aurelio De Laurentiis di puntare con forza sul centrale del Torino e della Nazionale Italiana, pronto a divenire uno dei punti cardine del nuovo Napoli targato Antonio Conte.

Occhi puntati, però, anche sul possibile terzo colpo per la retroguardia partenopea, con il nome di Mario Hermoso che, malgrado l’interesse dell’Inter, continua a essere un nome molto caldo in orbita Napoli.