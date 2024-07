Napoli-Spinazzola, tutto fatto: cifre e dettagli dell’accordo

In queste ore è stato chiuso il primo colpo di mercato in casa Napoli: cifre e dettagli dell’accordo con Leonardo Spinazzola.

Il mercato del Napoli è in una fase caldissima. La squadra azzurra sta lavorando su più tavoli per cercare di portare già al ritiro di Dimaro una squadra pronta all’uso per Antonio Conte. Si aspetteranno i nazionali che sono stati impegnati in queste settimane, ma c’è la volontà di andare forti sui nuovi acquisti e chiudere diverse situazioni già in questi giorni.

Alessandro Buongiorno è il nome delle ultime ore, col Napoli che sta lavorando per cercare l’intesa col giocatore dopo aver trovata quella con il Torino. C’è, però, anche un altro colpo di mercato che è stato ormai portato a termine proprio da Davide Manna.

Napoli-Spinazzola, cifre e dettagli dell’accordo

Il direttore sportivo azzurro ha chiuso per Leonardo Spinazzola, giocatore che arriverà all’ombra del Vesuvio da svincolato dopo l’ultima stagione alla Roma. L’esterno classe ’93 ha firmato un accordo biennale con il Napoli da 1.8 milioni di euro a stagione.

Quello di Spinazzola è un ingaggio perfettamente in linea con gli standard economici del club azzurro e questo ha ovviamente facilitato le operazioni. Il primo colpo del Napoli è stato messo a segno, ora le attenzioni del club si concentreranno su altri nomi in orbita azzurra, in primis quello di Buongiorno,