Futuro Osimhen, la svolta è tutta araba: l’indiscrezione in queste ore

Addio Osimhen, la svolta per il futuro è tutta araba: la rivelazione in queste ore, spunta la squadra che potrebbe sbloccare tutto.

Quella di Victor Osimhen è una situazione in costante divenire. L’attaccante del Napoli sembrava pronto a partire già mesi fa, con il rinnovo di contratto firmato negli scorsi mesi e l’inserimento di una clausola rescissoria volta a permettere una cessione agevole ad un club in grado di portare alla corte del presidente De Laurentiis una cifra pari a 120 milioni di euro.

Ad oggi, però, ancora nessuno si è presentato alla porta del Napoli. Possibile che Osimhen alla fine resti all’ombra del Vesuvio? Il presidente azzurro ha spiegato già mesi fa come la cessione del nigeriano fosse un aspetto calcolato dalla società partenopea. Ad oggi, però, le cose pare siano cambiate.

Napoli, addio Osimhen: svolta araba, la rivelazione

Chelsea, Arsenal, Paris Saint Germain, Real Madrid: questi i nomi di alcune squadre che sembrava fossero interessate al giocatore. Al momento, però, nessuna dio queste sembra sia pronta a pagare la cifra richiesta dal Napoli attraverso la clausola rescissoria.

Secondo quanto riportato da ‘Sportmediaset’, la svolta per il futuro di Osimhen sarebbe tutta araba: la Saudi Pro League, infatti, rappresenterebbe lo scenario più plausibile per l’attaccante con l’Al Hilal in cima alla lista della squadra in grado di pagare la clausola rescissoria.