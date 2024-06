UFFICIALE – Europei Italia, i convocati di Spalletti: la decisione sui calciatori del Napoli

C’era attesa per scoprire la lista dei convocati di Luciano Spalletti per i prossimi Campionati europei. Arrivata la decisione sui calciatori del Napoli.

Dopo il test contro la Turchia, per l’Italia l’attesa era tutta per le convocazioni di Luciano Spalletti. Il Commissario Tecnico dell’Italia era chiamato a diramare la lista dei 26 azzurri che sarebbero partiti alla volta della Germania.

Diversi azzurri erano in bilico, tra cui anche qualche calciatore del Napoli. Poco fa è stata rilasciata la lista dei convocati, in cui è arrivata anche la decisione sui calciatori del Napoli.

Convocati Italia, la decisione di Spalletti sui calciatori del Napoli

C’era grande attesa per la giornata odierna all’interno della Nazionale italiana, siccome il C.T. Luciano Spalletti avrebbe reso noto i convocati per i prossimi Campionati europei. Diversi calciatori erano sulla graticola, con il tecnico che ha dovuto prendere delle decisioni piuttosto dolorose. In bilico c’era anche la posizione di qualche tesserato del Napoli, per cui è arrivata la decisione poco fa. Difatti Luciano Spalletti ha deciso di portare in Germania tutti i tesserati del Napoli, ovvero Di Lorenzo, Folorunsho e Raspadori.

Nessuna esclusione per i tesserati del Napoli, che dunque faranno parte dei 26 azzurri che partiranno alla volta della Germania per disputare Euro2024. A subire il taglio da parte del C.T. dell’Italia sono stati Ivan Provedel, Samuele Ricci e Riccardo Orsolini, che non faranno parte della spedizione azzurra.