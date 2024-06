Presentazione Conte, spunta il nuovo scenario sulla data: quando potrebbe tenersi

Antonio Conte è da poco più di ventiquattr’ore il nuovo tecnico del Napoli: è attesa per la sua presentazione in grande stile in città.

Mancava soltanto l’annuncio ufficiale, che è arrivato nella mattinata di ieri, mercoledì 5 giugno: Antonio Conte è il nuovo allenatore del Napoli. Le parti concretizzano così una trattativa durata diverse settimana, che ha visto un lieto fine che tutta la città sperava. Un contratto di tre anni, fino al 2027, che nelle intenzioni del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis indica l’inizio di un nuovo corso, così come detto dallo stesso numero uno azzurro nelle scorse, a margine del consueto tweet di annuncio.

Intanto, i tifosi non fanno altro che chiedersi quando sarà presentato Antonio Conte: la società starebbe studiando una cerimonia in grande stile, in una delle cornici più affascinanti del centro storico (l’ipotesi più accreditata, al momento, porta al Palazzo Reale). Ma quando avverrà questa conferenza di presentazione di Conte come nuovo tecnico del Napoli? A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Mattino, che fa sapere di un possibile slittamento della presentazione, a dispetto delle voci che in questi giorni parlavano della settimana prossima come finestra utile per l’evento.

Conte Napoli: novità sulla presentazione, la notizia de Il Mattino

Il Mattino parla di Antonio Conte, facendo riferimento alla presentazione che potrebbe tenersi in città, ma fin quando non ci sono comunicazioni ufficiali da parte della SSC Napoli è bene non escludere alcuno scenario.

Di seguito, quanto riportato dal quotidiano in questione:

“Conte è rientrato a Torino. La conferenza avverrà senza fretta, probabilmente neppure la prossima settimana. C’è il mercato, i vertici per la ‘rifodazione'”.

La conferenza stampa di presentazione, dunque, potrebbe non tenersi nemmeno nella prossima settimana. In ogni caso, ciò che conta è che Antonio Conte sia ora, ufficialmente, il nuovo tecnico del Napoli. Per le sue parole, però, si dovrà attende evidentemente ancora un po’.