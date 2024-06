Parte l’asta per l’obiettivo del Napoli: è un jolly completo

Nel corso del mercato estivo, il Napoli dovrà effettuare diverse operazioni per rinforzarsi. Parte l’asta di mercato per l’obiettivo dei dirigenti azzurri.

Nella giornata di ieri, il Napoli ha annunciato ufficialmente Antonio Conte come nuovo allenatore. La dirigenza partenopea ora dovrà compiere un mercato all’altezza del nuovo tecnico, con alcune operazioni che sono già in corso.

Sul taccuino dei dirigenti azzurri ci sono molti profili interessanti, ma che non sarà facile acquistare a causa della concorrenza. Intanto starebbe per partire l’asta per uno degli obiettivi del Napoli.

Napoli, parte l’asta per l’obiettivo di mercato: la situazione

In vista della prossima stagione, l’organico del Napoli sarà completamente rivisto, con molti azzurri che rischiano la cessione. Allo stesso tempo, la lista di obiettivi dei dirigenti del Napoli è molto folta. Tra i nomi presenti all’interno della lista degli obiettivi c’è il centrocampista italiano, Marco Brescianini. Il Napoli vorrebbe anticipare la concorrenza, e regalare ad Antonio Conte un giocatore capace di ricoprire più ruoli in campo.

Come riporta TuttoMercatoWeb, su Bresciani c’è anche l’interesse di altri club di Serie A, ossia Fiorentina, Atalanta e Bologna. Il centrocampista italiano potrebbe preferire il club bergamasco o quello emiliano per potersi testare in Champions League, a differenza di Fiorentina e Napoli. Giovanni Manna è al lavoro per convincere Brescianini a scegliere il Napoli, dove potrebbe lavorare sotto la guida tecnica di Antonio Conte. Quel che è certo è che il centrocampista lascerà il Frosinone e ritornerà in Serie A, dove mostrerà le sue immense qualità tecniche e fisiche. Al momento tra i vari club italiani, non c’è n’è uno in pole, ma nelle prossime settimane la situazione potrebbe cambiare.

Difatti Atalanta, Bologna, Fiorentina e Napoli sono stati impegnati sulla scelta del nuovo allenatore, con la fase riguardante il calciomercato che finalmente può partire. Si attendono i primi movimenti di queste società già nel corso dei prossimi giorni, ed è possibile che sia presentata la prima offerta al Frosinone per Brescianini. Il centrocampista italiano si è preso del tempo per riflettere sulle eventuali offerte, e capire quale sarebbe il progetto migliore per il suo futuro. Ovviamente Giovanni Manna spera di riuscire a regalare a Conte il centrocampista italiano, che nel corso dell’ultima stagione ha mostrato di saper ricoprire diversi ruoli. Col passare dei giorni aumenta la concorrenza per Brescianini, con i top club italiani che potrebbero inserirsi da un momento all’altro. L’obiettivo di Manna è quello di portare Brescianini al Napoli, in modo che Conte possa lavorare e forgiare le qualità del centrocampista italiano sotto la sua guida tecnica.