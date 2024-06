Nuovo attaccante Napoli, l’agente Morabito: “Tutto fatto”, la data dell’annuncio

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo attaccante, visto che sarà ceduto Victor Osimhen. L’agente sportivo Morabito annuncia quale sarà il prossimo attaccante degli azzurri.

Dopo una stagione piuttosto complicata, per il Napoli è tempo di ripartire. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di affidare ad Antonio Conte la guida tecnica, nella speranza che la squadra possa risollevarsi in tempi brevi.

Molto però dipenderà dalla sessione estiva di calciomercato, in cui il Napoli cederà Victor Osimhen. Un’agente si è esposto sul nuovo attaccante del Napoli, dichiarando che il club ha già chiuso l’accordo.

Attaccante Napoli, Morabito si espone: “Già tutto fatto”

In casa Napoli non si attendeva altro che l’annuncio ufficiale di Antonio Conte come nuovo allenatore. Il focus ora può passare esclusivamente sul calciomercato, dove il Napoli è tra i club più attesi. Per gli azzurri è quasi certa la partenza di Victor Osimhen, con Giovanni Manna che attende l’arrivo di una proposta ufficiale. Sul prossimo attaccante del Napoli si è esposto l’agente Vincenzo Morabito ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Osimhen in Premier League? Si parla molto meno rispetto all’anno scorso, il calcio è così. Dalla Premier non ci sono offerte per Victor Osimhen, sono tutti in attesa. A me risulta che il Napoli ha bloccato Santiago Gimenez del Feyenoord. Se parte Osimhen, dovrebbe essere lui il sostituto. Hanno parlato con gli agenti, io ho contatti in Olanda e mi dicono che la cosa è fattibile ed apparecchiata. Tutto è però condizionato da Osimhen. Secondo me a 35 milioni di euro lo chiudono”.

Il procuratore ha detto la sua sul prossimo attaccante del Napoli, svelando un retroscena importante. Difatti Morabito ha annunciato come Santiago Gimenez sia pronto a prendere il posto di Victor Osimhen nell’attacco del Napoli. Molto però dipenderà da quando sarà ceduto l’attaccante nigeriano. Difatti Giovanni Manna starebbe solamente aspettando l’offerta giusta per lasciar partire Osimhen, per poi chiudere immediatamente il colpo Santiago Gimenez in entrata.

Tra il Napoli ed il club olandese ci sarebbe già l’accordo per il passaggio di Santiago Gimenez in azzurro. L’affare potrebbe essere a rischio nel caso in cui si prolungasse il discorso inerente la cessione di Osimhen. Dalla Premier League al momento non arrivano offerte ufficiali, ma solo interessamenti per il bomber del Napoli. Intanto Manna si è già portato avanti, chiudendo l’accordo per il sostituto dell’attaccante nigeriano. In casa Napoli dunque ora l’attesa è per la cessione di Osimhen, che verrà sostituto dall’attaccante messicano Santiago Gimenez.