Mercato Napoli, contatti avviati per il post Osimhen: costa 40 milioni

Il nuovo DS del Napoli, Giovanni Manna è al lavoro per il post Osimhen. Avviati i contatti con l’attaccante che potrebbe prendere il posto del nigeriano, il cui valore è di circa 40 milioni.

La finestra estiva di calciomercato sarà fondamentale per il Napoli, visto che sarà totalmente rivisitato l’organico. Sulla lista dei partenti ci sono diversi azzurri, e tra questi c’è anche il bomber nigeriano, Victor Osimhen.

Manna è in attesa dell’offerta ufficiale per poter procedere con la cessione dell’attaccante nigeriano, e nel frattempo ha iniziato a muoversi sull’eventuale sostituto. Il dirigente azzurro avrebbe allacciato i contatti con il potenziale sostituto.

Mercato Napoli, Manna lavora sul post Osimhen: avviati i contatti con l’attaccante

Dopo l’annuncio ufficiale di Antonio Conte come nuovo allenatore, in casa Napoli l’attenzione è rivolta al mercato estivo. Gli azzurri dovranno effettuare diverse operazioni in uscita ed in entrata, in modo da mettere a disposizione del nuovo tecnico una rosa all’altezza. Tra i giocatori in partenza c’è Victor Osimhen, per cui si attende l’arrivo dell’offerta ufficiale. Intanto Manna sta già lavorando sul sostituto dell’attaccante nigeriano. Come riporta TuttoMercatoWeb, nei giorni scorsi i dirigenti azzurri avrebbero allacciato i contatti con gli intermediari di Santiago Gimenez.

L’attaccante del Feyenoord già negli scorsi mesi è stato accostato al Napoli, ma finora non c’era stato alcun contatto. Giovanni Manna ha avviato i contatti con gli intermediari dell’attaccante messicano in modo da poter affondare il colpo non appena venga ceduto Osimhen. Il bomber messicano è stato protagonista di una stagione ad alti livelli, con ventitre gol siglati in trenta presenze in Eredivisie. Sulle tracce di Gimenez però ci sono anche molti top club mondiali, che sarebbero pronti a duellare con il Napoli nel corso della sessione estiva di mercato.

Nei mesi scorsi, il Feyenoord chiedeva 50 milioni per lasciar partire Gimenez, ma le pretese si sono ridotte nel corso di questi ultimi mesi. Difatti il club olandese si accontenterebbe di incassare 40 milioni dalla cessione dell’attaccante messicano. Intanto Manna starebbe lavorando per abbassare ulteriormente le pretese del Feyenoord, portando il valore per la cessione tra i 35 ed i 38 milioni. Il nuovo DS del Napoli vorrebbe trovare già l’accordo con il Feyenoord e gli intermediari dell’attaccante messicano, in modo da chiudere il colpo in tempi brevi. Molto dipenderà dalla cessione di Victor Osimhen, per cui ad oggi non si è fatto avanti ancora nessun club con una proposta formale. Dalla cifra incassata dal bomber nigeriano, Manna né usufruirà una parte per acquistare il nuovo attaccante del Napoli da regalare a Conte.