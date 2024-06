“Lascia il Napoli”: la notizia spiazza tutti, Conte ha già scelto il sostituto

Una notizia incredibile arriva dall’edizione odierna de Il Mattino: la scelta di Antonio Conte è destinata a rivoluzionare il Napoli.

In seguito all’annuncio di ieri, mercoledì 6 giugno, ha letteralmente fatto impazzire una città intera: Antonio Conte riparte dal Napoli. Ma si può dire tranquillamente che è anche il Napoli ad affidarsi al suo nuovo condottiero: due fuochi a caccia di riscossa, con la volontà di ritornare quanto prima al successo. Non potrebbe essere altrimenti, considerato che Conte, per firmare per i prossimi tre anni con la squadra azzurra, ha avuto comunque la garanzia di poter contare su un organico di livello.

Questo e non solo: perché il leccese ha voluto con sé il suo staff, compreso Lele Oriali, pronto a gestire lo staff tecnico e a fare da collante tra tutte le parti in causa. Conte ha scelto di puntare anche sul suo preparatore atletico, Costantino Coratti. Che ne sarà, invece, di Francesco Sinatti? Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, non sarà riconfermato. Una notizia che, per certi versi, sorprende, considerando che Sinatti, da molti, viene definita come una delle figure più importanti dell’ambiente, contribuendo sia con Sarri che con Spalletti ad annate memorabili.

Stando a quanto si apprende da Il Mattino, Francesco Sinatti non sarà riconfermato. Il preparatore atletico, oltre che con il Napoli negli ultimi mesi, è anche nello staff di Luciano Spalletti in Nazionale.

Di seguito, quanto riportato dal quotidiano oggi in edicola:

“Sinatti non verrà confermato, c’è Coratti come preparatore atletico. Napoli per Conte è nei racconti del vecchio amico, il professor Gian Piero Ventrone: l’ultima volta in città è stato per i funerali dello storico suo preparatore”

Dubbi, inoltre, anche sullo staff medico guidato dal dottor Raffaele Canonico: nelle prossime ore, secondo la medesima fonte, si capirà se ci saranno novità anche a tal riguardo.

Si riparte, dunque, da volti nuovi anche per quanto riguarda lo staff, nonostante Sinatti sembrava fino a qualche settimana fa più vicino alla conferma, a prescindere dal nuovo tecnico che sarebbe arrivato poi in un secondo momento. Evidentemente, se dovesse essere confermata tale indiscrezione, Conte preferisce affidarsi in maniera totale al suo staff di fiducia, con Sinatti che, a questo punto, avrebbe come unico impegno quello della Nazionale Italiana, sotto la guida del grande ex azzurro Spalletti.