Conte stravolge il Napoli: “Attento alla dieta dei calciatori, è micidiale”, l’avviso di Castellacci

Nella giornata di ieri, il Napoli ha ufficializzato Antonio Conte come nuovo allenatore. Sul tecnico salentino si è esposto Castellacci, che ha mandato un avviso agli azzurri.

Le ultime settimane in casa Napoli sono state piuttosto roventi, con il tema allenatore che è entrato nel vivo. Dopo un casting durato diversi mesi, De Laurentiis ha deciso di puntare su Antonio Conte come nuovo tecnico del Napoli.

Il tecnico salentino è molto conosciuto per i suoi allenamenti estenuanti, soprattutto durante il ritiro estivo. Arriva il messaggio di Enrico Castellacci, che lancia un chiaro messaggio ai giocatori.

Conte al Napoli, Castellacci avvisa gli azzurri: “È micidiale”

Dopo diversi mesi al lavoro sul fronte allenatore, Aurelio De Laurentiis ha sciolto le proprie riserve. Il patron azzurro ha scelto Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli, con la speranza che il tecnico salentino possa risollevare la squadra già nell’immediato. Il lavoro che svolge Conte durante i suoi allenamenti è massacrante, come raccontato da suoi ex giocatori. A lanciare un chiaro messaggio ai calciatori del Napoli è stato Enrico Castellacci, intervenuto ai microfoni di Radio Crc:

“Lo staff di Conte è fatto di professionisti enormi. A lui non scappa nulla, e nella preparazione delle partite è micidiale. È uno dei pochi allenatori che riesce ad ottenere il 110% dai giocatori perché è attento a tutto. Mi aspetto molto lavoro da parte dei calciatori. Antonio è meticoloso, è molto attento anche alla dieta dei giocatori. Per quanto riguarda gli allenamenti, sono molto duri, frequenti, ma tante ore le perderanno davanti ai video per guardare le partite e gli errori commessi”.

L’ex Responsabile Medico della Nazionale Italiana ha avvisato i giocatori del Napoli, che sotto la gestione di Antonio Conte potrebbero avere diversi problemi. Il tecnico salentino è molto puntiglioso sul lavoro in campo e non, dove fa attenzione ad ogni singolo dettaglio. Nelle esperienze passate, anche i più illustri campioni del calcio mondiale hanno faticato sotto i suoi allenamenti. Difatti diversi giocatori nel corso degli allenamenti hanno vissuto dei malori, proprio a causa dei ritmi estenuanti imposti da Conte.

Castellacci ci ha tenuto ad avvisare i calciatori del Napoli, che nel corso del ritiro estivo potrebbero andare in difficoltà sotto i dettami del tecnico salentino. Inoltre Conte è molto attento anche all’alimentazione dei propri giocatori, per cui viene indetta una dieta ferrea. Grazie ai suoi metodi di allenamento piuttosto duri, Conte è riuscito a raggiungere dei risultati importanti, con i calciatori che hanno reso ben oltre le loro aspettative.