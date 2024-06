Calciomercato, addio nonostante l’arrivo di Conte: lascia il Napoli dopo 6 anni

Non solo mercato in entrata, in casa Napoli ci saranno anche tanti addii, uno sembra ormai definito secondo le ultime news.

Ci siamo, il calciomercato del Napoli può “ufficialmente” a prendere forma. A poco più di 24 ore dall’annuncio di Antonio Conte, le indiscrezioni relative alle trattative in casa azzurra aumentano minuto dopo minuto.

Il nodo centrale secondo i principali addetti ai lavori riguarda la punta centrale, con il futuro di Victor Osimhen ancora tutto da definire e Romelu Lukaku sempre nei pensieri di Conte. Nonostante ciò, vista l’annata disastrosa vissuta al Maradona, saranno in tanti a salutare il club che due anni fa si è laureato campione d’Italia.

Napoli, addio definito: il calciatore non è nei piani societari, le ultime

Gli stravolgimenti ci saranno quindi, un pò come avvenuto nel 2022, quando vennero poste le basi del terzo scudetto. Uno dei reparti che urgerà maggiormente di un restyling, è certamente quello arretrato, vero tallone d’Achille del team, mai in grado di dare quella sicurezza e solidità che l’aveva contraddistinto nel biennio Spalletti.

Valter De Maggio, noto giornalista partenopeo, ha rilasciato un aggiornamento di calciomercato sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, a partire dalla questione relativa al capitano, Giovanni Di Lorenzo:

“Di Lorenzo è una scoperta di Giuntoli, fu lui a portarlo al Napoli, con Carlo Ancelotti che avrebbe preferito l’inglese Trippier. Incedibile per il Napoli? Sì, Conte lo ritiene tale, ma la Juventus non si è fermata, se la volontà del calciatore persistesse la Juventus dovrebbe trovare un accordo con lui e poi chiederlo al Napoli” – poi, una indiscrezione riguardante Alessandro Zanoli, da poco rientrato dal prestito alla Salernitana: “Zanoli? Dovrebbe andare via, pare certo, ovviamente tutto potrebbe cambiare in caso di richiesta esplicita di Conte”.

Insomma, il futuro di Zanoli dovrebbe essere definitivamente lontano da Napoli. Il terzino italiano, arrivato nel 2018 dal Carpi, saluterebbe quindi la città ed il club dopo ben 6 anni. Un talento quello di Zanoli, mai riuscito ad esprimersi a pieno al Maradona, complice la presenza ingombrante di Di Lorenzo, tra i calciatori più continui della Serie A. Sono ormai infatti ben due anni che il calciatore esprime la volontà di voler giocare di più, non è un caso se in entrambi gli ultimi campionati sono arrivati due prestiti, prima alla Sampdoria, poi alla Salernitana. Questa volta, l’addio potrebbe essere però definitivo.