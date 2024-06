Ultime notizie Napoli, Alvino annuncia: “Conte? Vi dico quando sarà in città”

Attesa in tutta la città per l’arrivo di Antonio Conte, tecnico che presto sarà ufficializzato dal Napoli come nuovo allenatore per i prossimi tre anni.

Tutta la città attende con trepidazione l’annuncio da parte della SSC Napoli di Antonio Conte come nuovo tecnico azzurro: nella giornata di mercoledì è prevista la firma sul contratto e in seguito, con ogni probabilità, sarà la volta di tutti gli annunci del caso. In queste ore, inoltre, si è vociferato anche di un arrivo già avvenuto nelle scorse, ma i tifosi del Napoli dovranno attendere ancora un po’ prima di abbracciare per la prima volta il tecnico leccese.

In particolare, il giornalista Carlo Alvino su X ha confermato che Conte non è ancora arrivato in città: per il suo arrivo, bisogna dunque aspettare il giorno della sua presentazione ufficiale, stando a quanto rivelato da Alvino stesso.

Conte Napoli, Alvino svela tutto: riguardo l’arrivo in città

Presto Antonio Conte sarà a Napoli, ma bisognerà aspettare il giorno della presentazione ufficiale del tecnico, che avverrà con ogni probabilità proprio in centro città.

Di seguito, quanto riportato da Alvino su X / Twitter:

Solo per correttezza Conte non è a Napoli e non arriverà se non nel giorno della presentazione ufficiale alla stampa.

Cresce, frattanto, l’attesa, con l’entusiasmo che in città è già palpabile e che, si spera, possa scacciare via definitivamente le scorie di una stagione assolutamente da dimenticare.