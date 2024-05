Ultim’ora Conte, arriva il messaggio che tutti i tifosi del Napoli aspettavano! (FOTO)

Nel corso di questi giorni, De Laurentiis ha intensificato i contatti con Antonio Conte. È arrivato pochi istanti fa il messaggio che tutti i tifosi azzurri aspettavano da diversi mesi.

In casa Napoli sono giorni piuttosto roventi, visto che si sta definendo l’arrivo del prossimo allenatore. Dopo mesi e mesi di chiacchiere e accostamenti alla panchina del Napoli, De Laurentiis ha deciso di virare con insistenza su Antonio Conte.

L’ex allenatore di Juventus ed Inter era in attesa di una nuova avventura, e si è preso quest’annata per decidere con calma la sua prossima squadra. Poco fa è arrivato l’annuncio riguardante il futuro di Antonio Conte, con il messaggio che tutti i tifosi azzurri aspettavano.

Conte al Napoli, non ci sono più dubbi: arriva l’annuncio che fa impazzire i tifosi

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha lavorato nel corso di questi mesi sul tecnico che si sarebbe dovuto sedere sulla panchina azzurra. Dopo il pessimo rendimento avuto da Rudi Garcia, Walter Mazzarri e Francesco Calzona, al Napoli serviva un nome forte che potesse riaccendere l’entusiasmo della piazza. Sono stati diversi gli allenatori sondati dal patron azzurro, ma quello su cui si è insistito maggiormente è stato Antonio Conte. Nel corso degli ultimi dieci giorni, De Laurentiis ha accelerato la trattativa per portare il tecnico salentino a Napoli, riuscendo a convincerlo.

Per sancire tutti gli accordi mancavano gli ultimi tasselli da limare, ed il tutto sarebbe stato risolto nella giornata odierna. A darne l’annuncio è Fabrizio Romano tramite il suo profilo X, con il suo consueto HERE WE GO ormai facilmente riconoscibile:

“HERE WE GO! Antonio Conte sarà il nuovo allenatore del Napoli, accordo concluso. Accordo raggiunto su ogni dettaglio anche bonus, dopo stipendio fisso, diritti di immagine e personale.

Conte firmerà il contratto formale valido fino a giugno 2027, i documenti sono finalmente approvati oggi da entrambe le parti.

Appuntamento enorme per il Napoli, Conte torna in serie A”.

È arrivato dunque il messaggio che i tifosi del Napoli attendevano con ansia da mesi. Non ci sono più dubbi, Antonio Conte è ormai pronto a diventare il nuovo allenatore del Napoli. De Laurentiis ha trovato tutti gli accordi con il tecnico salentino, ed ora manca solamente l’annuncio ufficiale. Conte si legherà al Napoli per i prossimi tre anni, in cui i tifosi sperano di poter tornare ad esultare come accaduto sotto la gestione di Luciano Spalletti. Si completa dunque la missione di Aurelio De Laurentiis, che dallo scorso novembre aveva iniziato a braccare Conte, salvo poi convincerlo a sposare il progetto del Napoli.