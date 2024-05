Sorpresa Napoli, colpo ad effetto in attacco: può arrivare per 25 milioni!

Il Napoli in attesa di cedere Victor Osimhen sta sondando diversi attaccanti. Il club chiede 25 milioni di euro per lasciar partire il centravanti.

La sessione estiva di calciomercato si prospetta molto intensa per il Napoli, visto che i dirigenti dovranno effettuare numerose operazioni. Inoltre gli ultimi giorni sono stati già piuttosto importanti, visto che è stata confermata la volontà di Giovanni Di Lorenzo di cambiare aria.

Il focus principale della dirigenza resta però quello dell’attaccante, con diversi profili presenti sul taccuino del nuovo DS Giovanni Manna. Innanzitutto dovrà essere ceduto Osimhen, e dalla cifra ricavata si attingerà per tesserare il suo sostituto. Intanto è stata svelata la richiesta del club per cedere l’attaccante finito nel mirino del Napoli.

Mercato Napoli, c’è la svolta per l’attaccante: il club svela la sua richiesta

Nel corso di questi mesi si è parlato insistentemente del futuro di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è pronto a lasciare il Napoli per trasferirsi in un top club mondiale in cui mostrare tutte le sue enormi qualità. Il Napoli ovviamente dovrà rimpiazzare il nigeriano, e per questo motivo nel corso degli ultimi mesi sono stati sondati diversi attaccanti. L’obiettivo principale sarà poi scelto insieme al prossimo allenatore, in modo da mettere a sua disposizione un centravanti che possa adattarsi con il suo stile di gioco.

Sul taccuino di Giovanni Manna ci sono molti attaccanti, e negli ultimi giorni è spuntato il nome di Jorgen Strand Larsen del Celta Vigo. L’attaccante norvegese è finito nel mirino del Napoli, che starebbe valutando il suo acquisto. Come riportato da Relevo, Strand Larsen ha una clausola da 50 milioni, ma il Celta Vigo potrebbe abbassare le pretese fino a 25-30 milioni. Una cifra non proibitiva per il Napoli, che potrebbe decidere di affondare il colpo per l’attaccante norvegese non appena sarà ceduto ufficialmente Victor Osimhen.

D’altronde in casa Napoli si vuole evitare una sessione estiva come quella dell’anno scorso, i cui risultati si sono poi palesati in campo durante l’arco della stagione. Manna dunque sta portando avanti i discorsi per portare in azzurro Strand Larsen, che potrebbe mettersi in mostra con la maglia del Napoli. Il nuovo Direttore Sportivo azzurro non vuole perdere tempo nelle varie trattative, in modo da poter mettere a disposizione del nuovo tecnico già le nuove pedine in vista del ritiro estivo. Staremo a vedere se poi si concretizzerà la pista che porterà Strand Larsen a Napoli, o se il Celta Vigo riuscirà a trattenere l’attaccante norvegese in rosa.