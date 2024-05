Primo colpo per Conte, Manna sferra l’assalto per l’attaccante: smacco per Inter e Juve

Il Napoli è pronto a fiondarsi sul mercato in entrata. Svelato il primo obiettivo di Antonio Conte.

La stagione è volta al termine, ma in casa Napoli si lavora già ininterrottamente alla prossima. Dopo le delusioni maturate negli ultimi mesi, la dirigenza non ha alcuna intenzione di ripetere gli errori. Non a caso, dopo l’ingaggio ormai confermato di Antonio Conte, arriveranno anche diversi colpi importanti in entrata. Non a caso, il DS Manna starebbe già lavorando su diversi profili, in modo tale da rinforzare la squadra in più zone del campo.

Da tante settimane, si parla di un possibile interessamento per Albert Gudmundsson. L’attaccante è di proprietà del Genoa, ma negli ultimi mesi ha già catturato l’attenzione delle big europee e non solo. Infatti, la stagione dell’islandese è stata da incorniciare, ancor più grazie a gol e assist messi a disposizione di Alberto Gilardino e dell’intera squadra. Nelle ultime ore, sarebbero emersi dettagli importanti circa l’interesse del club azzurro nei confronti del calciatore.

Il Napoli punta Gudmundsson per l’attacco: l’idea del club

Albert Gudmundsson è il primo obiettivo del Napoli per l’attacco. La società azzurra è ormai pronta ad anticipare la concorrenza, motivo per il quale Aurelio De Laurentiis starebbe lavorando ad una prima offerta. Come riportato da “Il Mattino” la società ligure avrebbe già stabilito il prezzo del cartellino per l’acquisto. Di seguito l’analisi del quotidiano.

“Per il cartellino dell’islandese i rossoblù chiedono 35 milioni di euro. Manna tratta, il Napoli è in corsa e sembra essere addirittura in vantaggio rispetto a nerazzurri e bianconeri. Per arrivare a dama, risparmiando anche qualcosina in termini di moneta sonante e contante, il club azzurro ha offerto come parziale contropartita tecnica il difensore Ostigard. Un norvegese per un islandese, insomma. Il Grifo riflette: Ostigard (che tra l’altro è anche un ex) piace ed è stato ad un passo dal tornare all’ombra della Lanterna nel mercato di gennaio, ma oggi i liguri hanno bisogno di liquidità per operare sul mercato”.

Il calciatore islandese rappresenterebbe un importante colpo per l’attacco. Quest’ultimo, con ogni probabilità, sarò orfano di Victor Osimhen nella prossima stagione. Infatti, la cessione del nigeriano lascerà un vuoto da colmare nel reparto più importante. Non a caso, il direttore sportivo Giovanni Manna starebbe sondando tanti profili per regalare al club il giocatore più conforme alle esigenze di Antonio Conte. Nelle ultime ore, potrebbero esserci ulteriori aggiornamenti sulla questione.