Presentazione Conte, spunta la risposta del San Carlo al Napoli: avete saputo?

In città è scattata la febbre per Antonio Conte, che presto diventerà ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli a partire dalla prossima stagione.

A Napoli è partito da tempo il countdown per l’arrivo di Antonio Conte in azzurro: in queste ore si stanno risolvendo le ultime pratiche burocratiche, prima dell’annuncio e della conseguente firma che, inevitabilmente, manderà in visibilio tutti i tifosi del club partenopeo.

Tant’è che, già dalle scorse ore, si sta vociferando di una probabile presentazione al Real Teatro San Carlo, uno dei simboli per eccellenza della città partenopea. A fare il punto della situazione è il giornalista e direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, svelando che dal San Carlo è arrivato l’ok alla SSC Napoli. C’è, però, ancora qualcosa da risolvere.

News calcio Napoli, c’è l’ok del San Carlo: cosa manca per la presentazione di Conte

Antonio Conte presto sarà annunciato dal Napoli come prossimo allenatore. Di pari passo, sarebbe partita anche la macchina organizzativa per la presentazione dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana.

Valter De Maggio, nel corso di Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ha svelato che è stata mandata richiesta per la presentazione di Conte martedì mattina. Dal Real Teatro San Carlo è arrivato l’ok ma ha anche avanzato una richiesta economica per il fitto del teatro e il Napoli la sta valutando. “Il tutto è sulla scrivania del signor Chiavelli”, ha detto il giornalista a tal riguardo.