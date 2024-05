Peppe Iodice al Maradona, appello speciale per Conte: “Avrai due santi che ti proteggeranno”

Peppe Iodice, noto comico napoletano, ha voluto mandare un messaggio ad Antonio Conte in vista dell’annuncio.

Ormai ci siamo davvero. Probabilmente in questi giorni, al massimo all’inizio della settimana prossima ed Antonio Conte potrebbe essere ufficializzato dal Napoli. Una scelta voluta fortemente da Aurelio De Laurentiis in persona, che fin da novembre ha corteggiato il salentino, provando a consegnargli il Napoli già a stagione in corso.

Uno scenario che ha fatto da cornice anche nel corso dell’ultima puntata del Peppy Night, del comico Peppe Iodice, andata in scena proprio allo stadio Maradona.

Conte – Napoli, che messaggio di Iodice: i tifosi esplodono al Maradona

Questa sera Peppe Iodice, noto comico napoletano, è andato in scena con l’ultima puntata del suo “Peppy night”, show che ha riscosso un enorme successo in terra partenopea. Per concludere la sua annata, Iodice ha scelto lo Stadio Diego Armando Maradona come proprio palco.

Un palco su cui lui, affermato tifoso azzurro, non si è lasciato scappare l’occasione di mandare un messaggio al sopracitato Antonio Conte.

Tra i presenti nel pubblico, c’era infatti Matteo Politano, indicandolo, Iodice si è così espresso:

“Non inquadrate a Politano che deve fare finta di niente (ride, ndr). Ti stiamo aspettando Tonì (Conte, ndr), solo tu con il tuo carattere puoi gestire questa situazione, serve gente con gli attributi e tu li tieni. Sarà difficilissimo Tonì, ma chiedi a Spalletti, se mai ci riuscissi sarebbe la cosa più bella della tua vita e dall’altro avrai due santi che ti proteggeranno (il riferimento va a Maradona e Pino Daniele, ndr)”.

Un messaggio che ha scatenato il boato del pubblico, rinvigorito da una notizia che è riuscita a riaccendere quella passione spenta negli ultimi ed inspiegabili dodici mesi.